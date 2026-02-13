La fuite d'eau a généré d'importantes files d'attente au Louvre vendredi. Keystone

Le cauchemar continue pour le Louvre

Après un vol, une escroquerie et un mouvement social, le célèbre musée parisien doit désormais faire face à une importante fuite d'eau. Plusieurs salles ont dû être fermées ce vendredi.

Le musées du Louvre a été l'objet d'une fuite d'eau dans la nuit de jeudi à vendredi qui a contraint le musée à fermer plusieurs salles, a-t-on appris auprès des syndicats CGT et CFDT de l'établissement. Cet incident, dans l'aile Denon, a nécessité une intervention des pompiers, ont affirmé Valérie Baud, représentante CFDT, et Christian Galani, représentant CGT, confirmant une information de BFMTV.

La fuite d'eau «a impacté la salle 707», qui comprend des oeuvres de la peinture italienne des XVe et XVIe siècles, notamment une peinture de Fra Angelico, a indiqué la CFDT, tandis que la CGT a confirmé «des infiltrations (d'eau)» dans cette même salle. «Pour des raisons indépendantes de notre volonté, certaines salles sont exceptionnellement fermées», indique un message posté sur la page d'accueil du site du musée.

La salle 707 est située sur l'un des parcours qu'empruntent les visiteurs pour aller voir La Joconde, en salle 711. De ce fait, cette fuite «a posé un problème de gestion de flux de visiteurs, ce vendredi, générant de longues files d'attente», a précisé la CFDT.

Une série noire

Cette affaire vient s'ajouter à une longue liste d'épreuves ayant récemment frappé le Louvre, musée le plus visité au monde. Victime d'un vol spectaculaire à 88 millions d'euros le 19 octobre, le musée a annoncé jeudi avoir été la cible d'une fraude XXL à la billetterie, avec plus de 10 millions d'euros de préjudice. Une fuite d'eau survenue le 26 novembre a en outre endommagé plusieurs centaines d'ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes.

Le musée fait par ailleurs face depuis mi-décembre à un mouvement social de ses personnels qui dénoncent leurs conditions de travail. (jzs/afp)