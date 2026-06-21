Trois adolescents décèdent sur une plage en Espagne

C'est sur une plage de Catalogne que s'est produit le drame, malgré l'intervention des secours (photo prétexte). Image: EPA EFE

Trois adolescents sont morts en Catalogne après avoir sauté de rochers bordant une plage.

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Trois adolescents de 12 et 13 ans sont morts sur une plage où le drapeau jaune avait été hissé en raison de fortes vagues près de Tarragone, en Catalogne (nord-est de l'Espagne), ont indiqué dimanche les autorités.

L'accident s'est produit vendredi sur la plage d'Arrabassada lorsqu'un groupe de six garçons a sauté dans la mer depuis des rochers. Trois d'entre eux ont réussi à regagner le rivage par leurs propres moyens, les autres ont été secourus par les secouristes.

Deux adolescents décédés à l'hôpital

Un garçon de 12 ans est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation. Deux adolescents de 13 ans ont été transportés à l'hôpital dans un état critique avant de trouver la mort, ont indiqué les services d'urgence régionaux.

Le président de la Catalogne, Salvador Illa, s'est dit «profondément attristé» sur X: «il n'y a pas de mots dans un moment de douleur aussi grand». La mairie de Tarragone a décrété trois jours de deuil. Le maire de Tarragone, Rubén Viñuales, a rappelé:

«Il ne faut pas prendre de risques inutiles. En aucun cas il faut sauter depuis les rochers»

(btr/ats)