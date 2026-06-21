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Espagne: mort de trois adolescents sur une plage près de Tarragone

Trois adolescents décèdent sur une plage en Espagne

epa07832122 Two life guards walk along Cala dels Capellans beach in Tarragona, Spain, 10 September 2019. Strong rainfalls are expected in Catalonia during the day. EPA/Jaume Sellart
C'est sur une plage de Catalogne que s'est produit le drame, malgré l'intervention des secours (photo prétexte).Image: EPA EFE
Trois adolescents sont morts en Catalogne après avoir sauté de rochers bordant une plage.
21.06.2026, 11:4921.06.2026, 11:49

Trois adolescents de 12 et 13 ans sont morts sur une plage où le drapeau jaune avait été hissé en raison de fortes vagues près de Tarragone, en Catalogne (nord-est de l'Espagne), ont indiqué dimanche les autorités.

L'accident s'est produit vendredi sur la plage d'Arrabassada lorsqu'un groupe de six garçons a sauté dans la mer depuis des rochers. Trois d'entre eux ont réussi à regagner le rivage par leurs propres moyens, les autres ont été secourus par les secouristes.

Deux adolescents décédés à l'hôpital

Un garçon de 12 ans est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation. Deux adolescents de 13 ans ont été transportés à l'hôpital dans un état critique avant de trouver la mort, ont indiqué les services d'urgence régionaux.

Le président de la Catalogne, Salvador Illa, s'est dit «profondément attristé» sur X: «il n'y a pas de mots dans un moment de douleur aussi grand». La mairie de Tarragone a décrété trois jours de deuil. Le maire de Tarragone, Rubén Viñuales, a rappelé:

«Il ne faut pas prendre de risques inutiles. En aucun cas il faut sauter depuis les rochers»

(btr/ats)

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