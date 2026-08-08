Les corps de cinq alpinistes morts au Népal en 2025 ont été retrouvés
Des secouristes du Népal ont retrouvé jeudi les corps de cinq alpinistes, dont trois étrangers, un Italo-Canadien, un Allemand et un Italien, emportés l'an dernier par une avalanche sur le mont Yalung Ri, près de la frontière tibétaine, a déclaré samedi Biswash Karki, chef de la municipalité de Gaurishankar.
Les alpinistes avaient été emportés par une avalanche en novembre 2025 sur les flancs du mont Yalung Ri qui culmine à 5630 mètres, à la frontière du Népal et du Tibet. Biswash Karki a expliqué:
Selon Manoj Kumar Lama, haut responsable de la police locale, un hélicoptère s'est rendu sur place vendredi pour évacuer les corps. Selon l'Himalayan Database, qui recense les expéditions, au moins 1093 personnes ont trouvé la mort sur les sommets népalais depuis 1950. (btr/ats)