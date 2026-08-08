Les corps de cinq alpinistes morts au Népal en 2025 ont été retrouvés

Cinq corps ont été récupérés par les autorités népalaises après avoir perdu la vie sur le mont Yalung Ri en novembre 2025. Keystone

Les corps de cinq alpinistes, dont trois européens, emportés par une avalanche en novembre dernier ont été récupérés par les secouristes au Népal.

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Des secouristes du Népal ont retrouvé jeudi les corps de cinq alpinistes, dont trois étrangers, un Italo-Canadien, un Allemand et un Italien, emportés l'an dernier par une avalanche sur le mont Yalung Ri, près de la frontière tibétaine, a déclaré samedi Biswash Karki, chef de la municipalité de Gaurishankar.

Les alpinistes avaient été emportés par une avalanche en novembre 2025 sur les flancs du mont Yalung Ri qui culmine à 5630 mètres, à la frontière du Népal et du Tibet. Biswash Karki a expliqué:

«Depuis leur disparition, l'armée, la police et les équipes de secours locales étaient mobilisées pour les retrouver, mais leurs corps étaient enfouis sous d'épaisses couches de neige»

Selon Manoj Kumar Lama, haut responsable de la police locale, un hélicoptère s'est rendu sur place vendredi pour évacuer les corps. Selon l'Himalayan Database, qui recense les expéditions, au moins 1093 personnes ont trouvé la mort sur les sommets népalais depuis 1950. (btr/ats)