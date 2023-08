Oubliez le «consort» superflu: l'épouse de Charles III sera «simplement» la Reine. Image: AP Pool PA

Camilla a obtenu une sacrée promotion

Et non plus «Reine consort», comme on nous l'avait promis. Bloody hell.

Il va falloir s'y faire. Désormais, La Reine ne fera plus référence à Sa Majesté Elizabeth II, qui nous a quitté le 8 septembre dernier.

Selon des sources bien informées du Daily Mail, Buckingham Palace s'apprête à céder ce titre symbolique à Camilla. Le changement devrait être opérationnel à compter du 6 mai prochain, lors du couronnement de Charles.

Tout est dans les signes

Toutefois, quelques indices ici-et-là ne trompent pas sur les intentions du Palais.

Pas plus tard que la semaine dernière, Camilla, tout juste remise d'une seconde infection au Covid-19, a fait une apparition publique pour The Reading Room («La Salle de Lecture»), organisme de bienfaisance qu'elle a fondé pour encourager l'alphabétisation et l'accès à la littérature.

Alors que The Reading Room célébrait son second anniversaire, Charles et Camilla avaient l'air tout feu tout flammes. Image: sda

Pour la première fois depuis son lancement, l'institution a opéré à un changement de nom aussi discret que significatif: de Reading Room de la duchesse de Cornouailles (titre précédent de Camilla), l'organisation a été rebaptisée Reading Room de la Reine. Pas de consort qui fasse.

«La Salle de Lecture en était un signe. Sa Majesté est la reine, après tout» Un source royale, au Daily Mail.

Au fait... c'est quoi un «consort»? Youhouhou, c'est l'heure de la minute vocabulaire monarchique! «Consort» est le qualificatif donné à l'époux ou l'épouse d'un souverain, aussi bêtement que ça. L'histoire de la monarchie britannique montre cependant qu'on a fréquemment sapé la précision. Philip, par exemple, était officiellement le «prince consort», mais on ne l'appelait jamais comme tel. Quant à l'épouse du roi George VI, elle était connue sous le nom de «reine mère» lorsque sa fille Elizabeth II est montée sur le trône. Et il en va de même pour la femme d'Edward VII, qu'on appelait reine Alexandra bien qu'elle soit non-régnante, rappelle le Times.

Question de simplicité

Ce changement symbolique pourrait également bientôt se refléter dans la «Circulaire de cour», c'est-à-dire le registre officiel des engagements royaux, affirme le Daily Mail.

Cette abréviation répond surtout à un souci de simplifier les choses et de ne pas s'écorcher la langue: «[...] "reine consort" est encombrante. Il pourrait être plus simple pour Camilla d'être connue simplement comme la Reine, au moment venu», bruisse une source du Mail.

Par ailleurs, certains grands médias britanniques, dont le conservateur Times et le Daily Telegraph, ont déjà abandonné «consort» lorsqu'ils écrivent au sujet de la future souveraine.

La revanche de Camilla

Camilla Parker-Bowle revient de loin. Quand elle épouse Charles, en 2005, son ancienne rivale lady Diana est décédée depuis huit ans, mais le traumatisme de sa disparition reste vivace. «Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu bondé», avait confié la princesse de Galles à Panorama.

Afin de ménager la sensibilité du bon peuple britannique, la nouvelle femme de Charles évite de récupérer son titre de «princesse de Galles». Le palais de Buckingham va plus loin en annonçant que:

«Il est prévu que Mme Parker Bowles utilise le titre SAR la princesse consort, lorsque le prince de Galles accédera au trône»

Depuis lors, pourtant, Camilla a fini par s'imposer comme une figure populaire et indispensable de la famille royale, non seulement aux yeux des Britanniques, mais aussi ceux du monde.

Enfin... presque tous les Britanniques Elizabeth II Camilla est reine: pourquoi les Britanniques vont continuer à la détester

A tel point que, l'an dernier, Elizabeth II avait balayé les anciennes directives. Dans une déclaration touchante, feu Sa Majesté avait marqué son soutien à sa belle-fille et mis fin à des années de spéculations selon lesquelles Camilla ne serait jamais que «princesse consort»:

«Je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine consort, tandis qu'elle poursuit son propre loyal service»

Son voeu a été respecté. Près de vingt ans après avoir épousé l'homme de sa vie, Camilla est sur le point d'être simplement connue sous le nom de «La Reine».