Homard et Dom Pérignon: le menu si vous envisagez d'accoucher dans la même clinique privée que la princesse Eugénie. montage: watson

La «maternité la plus chic du monde» a vu naître un nouvel héritier royal

L'infréquentable prince Andrew est à nouveau grand-papa! Sa fille chérie, la princesse Eugénie, vient d'annoncer l'heureuse naissance de son second fils. Comme toute royal qui se respecte, Eugénie ne pouvait pas donner naissance n'importe où. On vous fait visiter la «maternité la plus chic du monde».

Le prince Andrew nage peut-être en pleine crise existentielle et immobilière, alors que son frère le roi cherche à le mettre à la porte de son somptueux manoir, mais il peut tenter de se consoler avec une bonne nouvelle: sa fille adorée, la princesse Béatrice, vient de donner naissance à son deuxième fils, un petit Ernest George Ronnie Brooksbank, le 30 mai dernier.

Pour donner vie dignement à ce royal baby (13e dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre, excusez du peu), la princesse Eugénie se devait de choisir un cadre à la hauteur de la tâche. Quel endroit plus approprié que le célèbre hôpital Portland, à Londres, la clinique privée la plus huppée de la capitale et accessoirement, selon le Times, la «maternité la plus chic du monde»?

Le prince August et son petit frère, Ernest, respectivement 11e et 12e dans l'ordre d'accession au trône d'Angleterre. image: instagram

Maternité cinq étoiles

La princesse Eugénie elle-même y a vu le jour, en 1990. Mais ce n'est de loin pas la première VIP à pousser son premier cri dans cette clinique privée.

Le prince Andrew et sa fille, Eugénie, au couronnement de Charles III, le 6 mai dernier. Getty Images Europe

Les mamans de nombreux nepo babies en puissance l'ont précédée, dont la femme de son cousin, Meghan Markle, mais aussi Victoria Beckham, Claudia Schiffer ou encore Tana Ramsay (la femme du chef Gordon Ramsay).

En parlant du chef étoilé, justement: qu'est-ce que son épouse a bien pu manger, à Portland?

«On peut avoir du foie gras, des homards et des huîtres si les gens le désirent. On a du champagne fantastique, du Dom Pérignon» Un ancien chef de cuisine à la maternité de Portland, au Daily Mirror.

Les futures et nouvelles mamans se voient en effet proposer «un service de cuisine raffinée 24h/24» et le meilleur «afternoon tea» de toute la ville (après celui de Buckingham Palace, of course) avec un vaste choix de sandwichs, possets au citron, tartes aux fraises, scones et marmelade.

Une autre ancienne patiente confie sur le site mumsnet que, si elle n'a pas vu l'ombre d'un homard, sa demande «urgente» de fruits frais et d'omelette au poulet, à minuit, a été «entièrement satisfaite».

Les chambres ressemblent davantage à un spa 5 étoiles qu'à une maternité. image: portland hospital

Au-delà du Dom Pérignon et du caviar, les mamans VIP profitent surtout d'un service médical haut-de-gamme. La sage-femme en personne peut faire partie de la noblesse, s'amuse le Times en 2016, en référence à la Dresse Penelope Law, accessoirement comtesse de Bradford.

Au-delà de la classique pouponnière, les patientes bénéficient d'un service de photo privé pour shooter la bobine de leur nouveau-né. Ainsi que d'une boutique de cadeaux très particulière, où elles peuvent se procurer de superbes et kitschissime moulages de pieds de bébé en argent et en bronze. Le bon goût ne s'achète pas, dit-on.

Et n'allez pas imaginer que cette marmaille dorée dort dans des lits en plastique standards, comme le reste de la plèbe! Les bébés peuvent roupiller tranquilles dans des lits à baldaquin du fabricant de meubles pour enfants Dragons of Walton Street, ou dans des paniers à bébé de la marque Moses, d'une valeur qui avoisine les 4000 francs.

«Nous avons des célébrités et des particuliers très fortunés et ils ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. Et s'ils réclament 10 chambres ou 20 chambres supplémentaires, nous les leur fournirons» L'ancienne directrice générale de l'hôpital, Janene Madden, il y a quelques années, au Mirror.

Peu importe si les demandes sont farfelues. Dans une scène de la série documentaire consacrée à la clinique par la BBC, en 2016, le personnel cache à peine sa perplexité devant une patiente réclamant l'aide d'une infirmière pour lui tendre un verre d'eau, alors qu'il est totalement à sa portée.

«De quelle planète

viennent-ils?» Un membre du personnel de Portland,

dans Five Star Babies: Inside the Portland.

«Tant que telle épouse ou tel mari peut payer ce qu'il demande, nous ferons de notre mieux pour le lui fournir», rétorque l'ancienne responsable Janene Madden.

Justement, ça coûte combien, de pondre un gosse aux côtés de la princesse Eugénie ou de Victoria Beckham? Selon le Mirror, un séjour moyen s'élève à 34 000 francs suisses, et «varie selon le nombre d'extras». «J'ai vu quelqu'un dépenser 500 000 livres sterling», confie l'ancienne directrice générale de l'hôpital.

Cela dit, pas sûr que la princesse Eugénie ait profité du homard lors de son séjour, la semaine dernière: les crustacés étant strictement interdits dans les menus royaux, pour s'épargner tout risque d'intoxication alimentaire, il est fort probable que Son Altesse ait négligé cette option gastronomique.