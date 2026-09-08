L'Euro-Mir d’Europa-Park est devenue culte: finalement, il ne disparaîtra pas tout à fait. Image: Europa-Park

Europa-Park développe une nouvelle gamme de jouets

L'Euro-Mir sera démonté à la fin de la saison. L’attraction culte existe désormais en version jouet.

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A Europa-Park, en plus des attractions, des spectacles et des nombreux stands de restauration, les visiteurs peuvent aussi dépenser leur argent en souvenirs, vêtements ou jouets. Désormais, ils peuvent même s’offrir une reproduction des montagnes russes Euro-Mir.



Le parc a annoncé qu’il commercialiserait ses premiers sets de briques à assembler, similaires à celles de Lego, avant la fin de l’année. Outre la célèbre entrée principale d’Europa-Park et plusieurs attractions bien connues, les fans pourront exposer chez eux des reproductions d’attractions cultes comme «Voltron Nevera» ou, justement, «Euro-Mir», rapporte la Schwäbische. Les premiers kits de construction seront disponibles dès cet automne sur la boutique en ligne du parc.

Les fans d'Europa-Park sont ravis

Les fans sont particulièrement enthousiastes, puisque l’attraction sera remplacée par de nouvelles montagnes russes à la fin de la saison. Du côté des jouets, cinq sets sont prévus dans un premier temps. Voici les modèles annoncés:

Entrée principale.

Train panoramique.

Voltron Nevera.

Euro-Mir.

Figurines de l’événement d’Halloween Traumatica.

Les sets Europa-Park sont fabriqués par Kiddicraft, une entreprise de Paderborn, et Stone Heap, basée à Karlsruhe.



Comme cela avait déjà été évoqué, d’autres attractions pourraient à l’avenir être proposées sous forme de modèles à construire. Une reproduction de «Alpenexpress Enzian» est notamment évoquée. (kek/trad. hun)