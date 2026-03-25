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Victimes de Jeffrey Epstein, elles brisent le silence sur la BBC

Vidéo: watson

«C'est ça qui l'excitait»: des victimes d'Epstein racontent

Cinq femmes qui ont été violées par Jeffrey Epstein il y a plusieurs années ont raconté mardi soir, dans l'émission BBC Newsnight, ce qu'elles ont vécu.
25.03.2026, 20:5925.03.2026, 20:59

Joanna Harrison, Chauntae Davies, Lisa Phillips, Jena-Lisa Jones et Wendy Pesante ont évoqué dans une émission de la BBC des incidents survenus sur l'île privée d'Epstein, Little St. James, ainsi que dans son ranch au Nouveau-Mexique.

Joanna Harrison raconte que les agressions d'Epstein lui inspirent encore aujourd'hui de la honte et de l'embarras. A l'origine, elle souhaitait rester anonyme et ne jamais parler de ce qu'elle avait vécu. Mais son nom étant apparu dans les tristement célèbres «dossiers Epstein», elle s'est sentie obligée de se manifester publiquement.

Des témoignages glaçants

Pour Harrison, il est difficile de voir Epstein sans cesse à la télévision. Elle explique:

«Ce n’est pas normal de voir le visage de son bourreau tous les jours à la télévision pendant six ans»
Vidéo: watson

Pour cette femme, comme pour beaucoup d'autres victimes, tout a commencé par un massage. Au début, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il se mette à se masturber. «Je me suis complètement figée», raconte Harrison. Plus tard, le délinquant sexuel l'a violée le jour de son anniversaire.

epstein opfer joanna harrison
Joanna Harrison a rencontré Epstein en Floride à l'âge de 18 ans.screenshot bbc

Chauntae Davies, masseuse diplômée, affirme avoir été violée par Epstein sur sa tristement célèbre île privée de Little St. James. Elle avait également été engagée pour y prodiguer des massages.

La plupart des agressions auraient toutefois eu lieu au Zorro Ranch, dans l'Etat du Nouveau-Mexique. Il y régnait, selon elle, «une atmosphère froide, sombre et inquiétante».

Epstein-Opfer, Interview mit BBC
Cinq victimes de Jeffrey Epstein ont témoigné mardi soir de leur expérience dans l'émission BBC Newsnight.capture d'écran bbc

Des contacts avec des hommes très influents

Au cours d'un voyage, Davies aurait également fait un massage de la nuque et du dos à l'ancien président américain Bill Clinton. Elle n'a jamais envisagé de lui parler des agissements d'Epstein, explique-t-elle:

«Je n'ai jamais eu l'intention d'en parler à qui que ce soit»
Des «vautours avides d’argent» filment sur l'île d'Epstein

Les victimes interrogées dans l'émission se disent convaincues que toutes les personnes influentes de l'entourage de Jeffrey Epstein étaient au courant de ses agissements.

Clinton a, quant à lui, affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas été témoin des abus commis par Epstein. Son nom apparaît pourtant des centaines de fois dans les dossiers Epstein. Cependant, il est vrai que figurer dans des documents liés au délinquant sexuel ne signifie pas nécessairement qu'un comportement criminel a eu lieu.

Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein und Bill Clinton (1993). https://de.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Epstein#/media/Datei:Maxwell_Epstein_Clinton_1993_2.jpg
Bill Clinton (à droite) rejette toutes les accusations dont il fait l'objet.Image: Wikimedia

Lisa Phillips, qui travaillait alors comme mannequin, raconte l'histoire d'une amie qui souhaite rester anonyme. Epstein lui aurait ordonné d'avoir des relations sexuelles avec le prince Andrew Mountbatten-Windsor. Phillips aurait ensuite demandé à Epstein pourquoi il avait fait cela. Celui-ci aurait souri et répondu:

«J'aime avoir des informations compromettantes sur les gens»
A propos des accusations portées à l'encontre de l'ancien prince Andrew
Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté en février pour abus de pouvoir présumé. L'enquête porte principalement sur des accusations selon lesquelles il aurait, en tant qu'attaché commercial britannique, transmis des informations confidentielles et sensibles à Epstein.
infobox image
Bild: REUTERS

A propos des abus commis par Epstein, Phillips indique:

«Il aimait voir la peur dans nos yeux. Je crois qu’il aimait nous voir paralysées et terrifiées, ne sachant pas quoi faire, et je crois que c'est ça qui l’excitait.»

Les survivantes interrogées ne croient d'ailleurs pas qu'Epstein se soit suicidé. «Nous le connaissions, nous savions quel genre de personne il était», déclare Phillips. Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule le 10 août 2019. Le médecin légiste new-yorkais chargé de l'affaire a conclu à un suicide, chose encore aujourd'hui largement débattue. (hkl)

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