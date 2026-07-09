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Le Paraguay en a vraiment après Kylian Mbappé

Après la polémique née du match France-Paraguay, une vidéo montrant une poupée de Kylian Mbappé brûlée enflamme les réseaux.

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Le 4 juillet, la France a éliminé le Paraguay (1-0) en 8ᵉ de finale du Mondial 2026, sur un penalty de Kylian Mbappé. La rencontre a été marquée par un jeu paraguayen ultra-défensif et de nombreuses actions controversées, sans qu'aucun carton ne soit distribué. Le match a suscité de nombreuses réactions indignées, jusque sur le plateau de la RTS, où le consultant Pablo Iglesias s'est dit «outré» par l'attitude des Sud-Américains, jugeant qu'ils «n'ont rien à faire dans une Coupe du monde».

A l'issue du match, Kylian Mbappé, célébrant la victoire, a refusé de serrer la main du gardien paraguayen Orlando Gil, lequel lui a, en réponse, jeté le ballon dans le dos.

Les dérapages racistes d'une sénatrice

La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a très peu goûté de cette fin de match. En réaction, elle a publié des messages racistes visant Mbappé, évoquant ses origines camerounaises. Le capitaine des Bleus lui a répondu le 6 juillet sur X en la qualifiant de «femme méprisable» et «indigne de sa fonction». L'affaire a pris une tournure diplomatique, avec des condamnations d'Emmanuel Macron, de la Fédération Française de Football (FFF) et du gouvernement paraguayen lui-même.

L'élue a récidivé cette semaine lors d'une séance au Sénat, ciblant cette fois le refus de Mbappé de serrer la main d'Orlando Gil: «Ce fils de p*** refuse de lui serrer la main et lui crie au visage», a-t-elle lancé, ajoutant: «Cela n'est pas Français, un Français n'aurait jamais fait ça, jamais!»

Une vidéo qui secoue la toile

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais une vidéo montrant une poupée à l'effigie de Mbappé brûlée à Asuncion, la capitale du Paraguay, est devenue virale.

La vidéo 👇 Vidéo: watson

Selon les médias paraguayens Ultima Hora et ABC, relayés par Le Parisien, les images sont antérieures à la polémique de la sénatrice. Elles s'inscrivent dans la tradition du Judas Kái, liée à la fête de la San Juan Ara, au cours de laquelle les Paraguayens brûlent une poupée représentant la personnalité qu'ils détestent le plus, souvent un politicien impopulaire.

Pas qu'une seule poupée

Plusieurs poupées à l'effigie de Mbappé ont en réalité été confectionnées, notamment par des marchands paraguayens avant même la rencontre. D'après Le Parisien, l'un d'eux, Adams Giménez, du marché Mercado 4 d'Asuncion, a collé une photo du joueur sur la sienne. Le but aurait été de «porter malheur» à l'attaquant français, finalement auteur de l'unique but du match.

Pour ce qui est de la poupée brûlée dans la vidéo, elle aurait, selon Ultima Hora, été incendiée de nuit dans le centre d'Asuncion, lors du Sanjuanazo del Centro, un événement mêlant Judas Kái et diffusion du match, soit probablement pendant la rencontre ou peu de temps après. (ysc)