Image IA à gauche. Kylian Mbappé lors de France-Norvège (à droite), à Boston, le 26 juin 2026. image. montage watson-keystone

«Mobutu», le surnom de Mbappé qui fait fureur

Parce qu'il se comporte comme un chef et qu'il a l'air d'aimer ça, Kylian Mbappé est affublé sur les réseaux sociaux du surnom «Mobutu», en référence au dictateur africain. Dénigrement? Pas seulement.

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C’est évidemment beaucoup moins classe que la une de Time France de cette semaine. Mais c’est plus drôle. D’un côté, Kylian Mbappé, alias «Le professionnel», en costume Dior, de l’autre, Kylian Mbappé, alias Mobutu, en tenue de maréchal dictateur. Les usagers des réseaux sociaux sont un jour tombés sur un mème rendant à sa manière hommage au leadership du numéro 10 des Bleus. Et c'est tout un programme.

La dernière une de Time France. image: capture

Maréchal Mobutu Sese Seko

Mobutu? La comparaison renvoie à l’une des figures les plus marquantes, mais aussi l’une des plus cruelles et corrompues de l’Afrique post-coloniale: Mobutu Sese Seko, auto-élevé au grade de maréchal en 1982, reconnaissable à sa toque léopard. En 1971, six ans après un coup d’Etat l’ayant amené au pouvoir, pour rompre avec le colon belge, il donne à son immense pays, l’actuelle République démocratique du Congo, le nom plus «authentique» de Zaïre, qui veut dire fleuve.

C’est à cette époque, marquée par le retour aux racines des peuples noirs, qu’a lieu, le 30 octobre 1974, à Kinshasa, capitale du Zaïre, le match de boxe resté mythique entre Mohamed Ali et George Foreman. Mobutu est alors l’un des leaders du tiers-monde.

Si la comparaison n’est pas flatteuse en soi, elle n’en indique pas moins, derrière la moquerie ou l’irritation, une forme de respect, voire d'admiration et de consécration pour Mbappé leader de lui-même et des autres. Ce sont ses manières comme sa prétention à incarner jusqu’à la caricature le rôle du patron partout où il passe qui ont produit l’association Mbappé-Mobutu. On pourrait ajouter son côté «même pas peur», qui lui fait prendre position contre le Rassemblement national, pas non plus un exploit, mais une manière, là aussi, de se positionner en leader, d'opinion, cette fois-ci.

Libération, qui trouve la comparaison avec Mobutu de «mauvais goût», fait remonter son apparition à 2023 au moins. Tu m’étonnes: c’est l’année où il s’adjuge le brassard de capitaine en équipe de France. Le pauvre Antoine Griezmann, qui l’aurait tout autant mérité, ne faisait pas le poids. Didier Deschamps approuve et s’incline en même temps. Son Kylian, c’est quelque chose. Buteur à 19 ans en finale gagnée de Coupe du monde 2018, buteur deux fois en finale perdue quatre ans plus tard face à l’Argentine. Sa célébration, façon haka, bras croisés sur le torse, crampons plantés dans la pelouse, apparue en 2017 lorsqu’il évoluait encore à l’AS Monaco et qu'il a depuis fait breveter, annonçait le personnage.

La pluie et le beau temps

Forte tête, Kylian Mbappé aime se démarquer du commun des mortels. Ses détracteurs, qui ne crachent pas sur la comparaison avec Mobutu le dictateur, se souviennent très bien du jour où le «10» du Real, lors de sa première saison chez les Merengue, avait refusé d’obéir à son entraîneur Xabi Alonso demandant à ses joueurs de former une haie d’honneur pour saluer les vainqueurs du jour, le FC Barcelone, rapporte le site de TV5 Monde.

Il donne des ordres à l'arbitre?

Place à la Coupe du monde 2026. Côté Mbappé-Mobutu, les images détournées et autres compositions IA abondent. La star française n'est pas avare en matos. Voyez plutôt:

Mbappé-Mobutu qui indique aux jardiniers où passer les racloirs à eau lors de l’interruption du match France-Irak.

Mbappé-Mobutu qui ordonne à l’arbitre de France-Norvège de transmettre son brassard à Aurélien Tchouaméni (rien de dictatorial: le capitaine voulait faire au plus vite pour éviter que la France ne soit sanctionnée pour cause de sortie du terrain trop lente, nouvelle règle introduite durant ce mondial pour les changements de joueurs).

«Mobutu» est à présent devenu un cri de joie chez certains supporters du capitaine de Bleus lorsqu’il marque. TV5 Monde s'en inquiète, qui rappelle aux «jeunes générations» le profil brutal du vrai Mobutu.

Grand chambrage de bébés

Depuis au moins deux ans que Kylian Mbappé ne gagne pas la Champions League, «Mobutu» est aussi le surnom que de faux Dembélé et Barcola, si heureux avec le PSG, donnent à leur pote qui se morfond au Real. Ils le chambrent dans des vidéos IA produites par le compte Instagram @mhamed_allaya, où les personnages sont des bébés doués de parole. Exemple:

«Mobutu» damera-t-il définitivement le pion à «Kyky»? Ou est-il amené à disparaître? Il est en vogue depuis que la star française traîne une réputation d'égoïste, depuis, surtout, son passage au Real Madrid, où son statut de «diva» n'a rapporté aucun titre au prestigieux club espagnol. Mais voilà qu'on découvre à la Coupe du Monde un autre Mbappé, capitaine dévoué, capitaine défenseur, capitaine porteur d'eau, capitaine altruiste. Pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un mirage, on ne peut qu'espérer une victoire de la France face à la Suède ce mardi en 16es.