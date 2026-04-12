Trois jeunes mis en examen suite à une agression à Strasbourg

La police française avait dû intervenir jeudi suite à une agression au marteau sur un adolescent (image d'illustration). Image: EPA

Trois personnes ont été mis en examen après l'agression d'un adolescent à coups de marteau à Strasbourg, dans l'est de la France. Une vengeance liée à un cas de harcèlement est évoquée.

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Deux mineurs et un adulte ont été mis en examen pour tentative d'assassinat après l'agression d'une «violence extrême» à coups de marteau d'un adolescent jeudi dernier à Strasbourg, a annoncé dimanche la procureure en charge du dossier.

Les trois mis en cause, également poursuivis pour vol avec arme, port d'arme de catégorie D et diffusion d'images de violences volontaires, ont été placés en détention provisoire. La victime «présente de graves lésions à la face et à la tête et son pronostic vital est engagé», a précisé la procureure.

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Les mis en cause, «possiblement impliqués dans l'agression», «auraient commis les faits d'une violence extrême suite à un différend ancien les opposant à la victime», ajoute la magistrate. Un ami de deux des mis en cause, disant avoir été témoin de l'agression du jeune homme de 17 ans, avait évoqué un différend lié à un maillot de foot.

Un cas de harcèlement qui dégénère?

Selon Me Eric Lefebvre, avocat du mineur soupçonné d'avoir donné les coups de marteau, l'enquête devra déterminer si la victime exerçait «racket» et «harcèlement» envers l'agresseur présumé. Il a avancé:

«Un jeune fragile qui est victime de harcèlement, de racket, de mauvais traitements, le jour où il craque, ça donne des catastrophes»

Son client est «un jeune qui est extrêmement calme, relativement effacé, qui parle très peu», a ajouté l'avocat, questionnant «le rôle des deux autres» impliqués. Il a poursuivi:

«Quand on a 16, 17 ans, les copains, les mecs qu'on admire un peu, ça peut avoir un effet décuplé sur la réaction»

(btr/ats)