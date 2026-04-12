Un homme tué par balles dans le centre-ville de Grenoble

La police française a dû intervenir à Grenoble pour un meurtre par balles (image d'illustration). Image: EPA

Le videur d'une boîte de nuit de Grenoble, dans l'est de la France, a été tué par balles dans la nuit de samedi à dimanche. Victime collatérale, une femme a aussi été légèrement blessée.

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Le videur d'un établissement de nuit a été tué par balles et une femme blessée à un bras, dans la nuit de samedi à dimanche dans le centre-ville de Grenoble, ont indiqué les autorités locales.

L'homme, âgé de 38 ans, a été victime d'une rafale de «plusieurs coups de feu» vers 2 heures 30 dimanche, sur la place Notre-Dame, en plein centre-ville. Il est décédé sur les lieux. Une femme de 26 ans, «victime collatérale» des tirs qui se trouvait à ses côtés, a été plus légèrement touchée au bras et hospitalisée sans pronostic vital engagé.

Cinq étuis de calibre neuf millimètres ont été retrouvés sur les lieux mais les premières auditions de témoins font état d'«un seul tireur», selon les autorités locales. «Le mobile du crime reste inconnu et aucune piste n'est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs», précisent-elles. (btr/ats)