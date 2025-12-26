en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
France

Trump crée la surprise dans ce classement français

epa12451279 French President Emmanuel Macron (L) and US President Donald Trump (R) shake hands during the family picture at the Gaza Peace Summit in Sharm El-Sheikh, Egypt, 13 October 2025. US Preside ...
Emmanuel Macron a été moins cité que Donald Trump par les médias français.Keystone

Trump crée la surprise dans ce classement français

Donald Trump est la personnalité la plus médiatisée en France en 2025, selon une récente étude. Une première dans cette liste annuelle généralement dominée par le président français en exercice.
26.12.2025, 08:0826.12.2025, 08:08

Le président américain Donald Trump est la personnalité dont les médias ont le plus parlé en France en 2025, alors que cette première place revient d'ordinaire au chef de l'État français, selon une étude publiée vendredi. «Pour la première fois depuis le lancement de cette étude en 2013, ce n'est pas le président français en exercice qui est la personnalité la plus citée dans les médias du pays», souligne le quotidien régional Ouest-France dans l'article qui accompagne les résultats d'un baromètre réalisé par Tagaday, plateforme de veille sur les médias.

Selon ces résultats, Donald Trump «a vu son nom écrit ou prononcé dans près d'un million de contenus en 2025 (précisément 947.294) contre 671 125 pour» Emmanuel Macron, deuxième. Le top 5 est complété par l'ex-premier ministre français François Bayrou, le président russe Vladimir Poutine et l'ex-ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau.

«Leur botter le cul!»: J.D. Vance prépare l’après-Trump

Marine Le Pen, présidente des députés d'extrême droite Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale, est la seule femme du top 10 (8e). Le top 20 n'en compte que deux (l'autre est la chanteuse française Santa (19e) et le top 50 que neuf.

Le capitaine de l'équipe de France de foot, Kylian Mbappé, est le premier sportif (13e). La politique domine ce classement: le top 50 compte trente figures politiques nationales ou étrangères, contre douze issues de la culture et des médias, six du sport et deux du monde économique et des affaires.

TV, radio et presse écrite

Ce classement des 1000 personnalités les plus médiatisées dans la presse française a été réalisé du 1er janvier au 15 décembre. Il est fondé sur l'analyse informatique de plus de 5500 programmes d'information (diffusés par 410 chaînes et stations TV/radio pour une moyenne de 2400 heures quotidiennes) et d'une sélection de 3000 publications de presse écrite (papier et en ligne). (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Donald Trump n'a pas aimé se faire sermonner
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Comment les Vénézuéliens «s'évadent» pour oublier la menace américaine
Alors que le président Nicolas Maduro invite la population à «faire la fête», le spectre d'un conflit avec les Etats-Unis plane sur le Venezuela. Face à ce climat «anxiogène», les gens tentent de penser à autre chose.
Maria Abreu déambule avec ses amis au milieu des abondantes illuminations de Noël sur un boulevard de Caracas. Souriante, elle fait tout pour ne pas penser au déploiement militaire américain dans les Caraïbes et à l'éventualité d'une frappe aérienne contre le Venezuela.
L’article