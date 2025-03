Image d'illustration. Image: Shutterstock

Ivre, il casse le nez de son voisin «juste pour un gâteau»

Certains ont des voisins fins cuisiniers, d'autres colériques. Un homme a eu la mésaventure d'avoir pour un voisin un mauvais pâtissier qui ne supporte pas la critique.

Plus de «International»

Une simple remarque sur un gâteau a conduit à une agression violente dans une petite ville française proche de la frontière belge. L’affaire, qui aurait pu sembler anecdotique, a fini devant le tribunal judiciaire de Laon, où l’auteur des faits a été jugé le 13 mars 2025, comme nous l'apprend L'Union.

Les faits se déroulent dans la commune d’Hirson, située dans le nord de la France. Un habitant de 44 ans propose à son voisin de déguster un gâteau qu’il vient de préparer. Mais lorsque ce dernier exprime son manque d’enthousiasme quant à sa réalisation, la situation dérape. Mécontent de la critique, l’homme perd son sang-froid et en vient aux mains. La querelle culinaire se transforme en agression physique: il frappe son voisin et lui casse le nez.

Au tribunal, il se défend comme il peut:

«J’avais beaucoup bu, un cubi de rosé au total. Quand je l’ai vu passer devant mon garage, j’ai vu rouge»

S'il a tenté de minimiser ainsi son acte devant les autorités, la Justice ne s'est pas laissée amadouer et a estimé qu’un tel comportement ne pouvait rester impuni. Le substitut du procureur requérait dix mois de prison et du sursis, rappelant la futilité des faits: «de la violence gratuite juste pour un gâteau».

Le tribunal a finalement condamné l'homme à six mois de prison avec sursis et lui a interdit d’entrer en contact avec la victime pour une durée de six mois.

L'histoire ne dit pas à quoi était le gâteau.

(hun)