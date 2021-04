Prévenir plutôt que guérir la dépendance à la cocaïne, grâce à des rats

En France, une équipe de chercheurs a identifié un signal dans une partie du cerveau des rats, prédisant leur vulnérabilité à devenir «accros» à la cocaïne.

Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «International»

Une découverte pourrait aider à développer des traitements de la dépendance chez l'humain: des chercheurs français ont identifié un signal, dans une partie du cerveau des rats, prédisant leur vulnérabilité à une addiction à la cocaïne.