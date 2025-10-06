ciel couvert10°
Voici les gouvernements français les plus courts de l'histoire

Sébastien Lecornu n'aura pas fait long feu.Image: Imago, montage watson

Lecornu a battu un record peu glorieux en France

Après l'annonce fracassante, un jour seulement après avoir constitué son gouvernement, de la démission du Premier ministre français Sébastien Lecornu, voici un petit tour d'horizon des prises de poste les plus courtes sous la Cinquième République.
06.10.2025, 11:5606.10.2025, 11:56

Le Premier ministre démissionnaire français Sébastien Lecornu a estimé lundi que «les conditions n'étaient plus remplies» pour rester, après moins d'un mois à son poste. Son départ a été accepté par le président de la République.

Sébastien Lecornu a déploré lundi «le réveil de quelques appétits partisans, non sans lien avec la future présidentielle», lors de l'annonce dimanche de la composition du gouvernement, expliquant que c'était l'un des motifs l'ayant conduit à démissionner.

Lecornu s'explique après sa démission explosive

Une chute éclair

Il entre donc dans l'Histoire de France par la petite porte en s'emparant d'un record peu glorieux qui appartenait jusque-là à Michel Barnier:

Une dissolution «incontournable»

La cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen a estimé lundi qu'une démission d'Emmanuel Macron serait une décision «sage», mais a surtout appelé le chef de l'Etat à une dissolution qu'elle juge «absolument incontournable». La patronne du parti d'extrême droite a insisté, moins d'un jour après la constitution du gouvernement Lecornu:

«Je n'ai pas à l'appeler à le faire. S'il prend la décision de le faire, je pense que ce serait une décision, là encore, sage. Ce qui est sûr c'est que la dissolution de l'Assemblée nationale, elle, est absolument incontournable.»

(afp/ats)

