Lecornu a battu un record peu glorieux en France
Le Premier ministre démissionnaire français Sébastien Lecornu a estimé lundi que «les conditions n'étaient plus remplies» pour rester, après moins d'un mois à son poste. Son départ a été accepté par le président de la République.
Sébastien Lecornu a déploré lundi «le réveil de quelques appétits partisans, non sans lien avec la future présidentielle», lors de l'annonce dimanche de la composition du gouvernement, expliquant que c'était l'un des motifs l'ayant conduit à démissionner.
Une chute éclair
Il entre donc dans l'Histoire de France par la petite porte en s'emparant d'un record peu glorieux qui appartenait jusque-là à Michel Barnier:
Une dissolution «incontournable»
La cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen a estimé lundi qu'une démission d'Emmanuel Macron serait une décision «sage», mais a surtout appelé le chef de l'Etat à une dissolution qu'elle juge «absolument incontournable». La patronne du parti d'extrême droite a insisté, moins d'un jour après la constitution du gouvernement Lecornu:
(afp/ats)