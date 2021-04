La mère de la petite Mia a été extradée vers la France

International

Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia. Après avoir été arrêtée dimanche en Suisse, la mère de la fillette de 8 ans vient d'être extradée vers la France.

La mère de la petite Mia, qui avait commandité l'enlèvement de sa fille âgée de 8 ans, a été extradée vendredi. Son retour en France fait suite à son arrestation dimanche, en Suisse. Le ressortissant français, l'ayant aidée à organiser le rapt, a lui aussi été extradé, annonce l'Office fédéral de la Justice.

L'enlèvement

«Les opérations se sont déroulées sans incident», a ajouté l'Office fédéral de la Justice. L'extradition a été demandée à la suite de l'enlèvement, par des hommes de main, la semaine dernière. La fillette avait été kidnappée au domicile de sa grand-mère, dans les Vosges, chez qui elle est désormais retournée.

A la suite d'un mandat d'arrêt international, la mère et le chauffeur ont été retrouvés dimanche, en compagnie de la fillette de huit ans. Mia a été retrouvée saine et sauve dans une usine désaffectée de Sainte-Croix (VD), utilisée comme squat. Arrêtés, la mère et son complice ont été incarcérés dans le canton de Fribourg.

Les kidnappeurs

En France, les cinq hommes qui ont organisé son kidnapping sont poursuivis pour «enlèvement en bande organisée d'une mineure de (moins de) quinze ans et association de malfaiteurs». Quatre d'entre eux ont été placés en détention.

Ils se revendiquent de la mouvance anti-système et, pour enlever la petite fille, avaient présenté à sa grand-mère des papiers falsifiés à en-tête du ministère de la Justice, se faisant passer pour des représentants de la protection de l'enfance.

La France a lancé mardi un mandat d'arrêt international à l'encontre d'une figure du mouvement complotiste, résidant en Malaisie, qui aurait contribué à l'organisation de l'enlèvement. La Malaisie n'a pas conclu d'accord d'extradition avec la France, mais s'est dite prête à coopérer dans l'enquête. (ats)

