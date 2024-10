Milton: ces conseils de survie font froid dans le dos

Alors que l'ouragan Milton ravage actuellement la moitié de la Floride, habitants, médias et internautes se sont fendus jusqu'à la dernière minute de leurs meilleurs conseils de survie pour affronter la tempête, avant, pendant et après. Des plus utiles... aux plus glaçants.

Alors que la côte centre-ouest de la Floride se mange de plein fouet l'ouragan Milton, des millions de personnes se sont préparées comme elles peuvent pour faire face aux pannes de courant, inondations et autres perturbations liées aux conditions météorologiques extrêmes.