Lina a disparu alors qu'elle se rendait à pied depuis Plaine à Saint-Blaise-la-Roche prendre un train pour Strasbourg. Image: watson / dr

La disparition de Lina, 15 ans, inquiète la France: ce que l'on sait

Lina n'a plus donné signe de vie depuis samedi matin. L'adolescente de 15 ans, qui vit à Plaine, dans le Bas-Rhin, devait se rendre en train à Strasbourg pour y retrouver son petit ami. Mais la jeune fille n'arrivera jamais à destination, et ne montera jamais dans le train. Ce que l'on sait de cette disparition qualifiée d'inquiétante par les autorités.

Depuis samedi, la famille de Lina est sans nouvelles de l'adolescente. Sa mère a lancé un appel à toute personne ayant des informations au sujet de la disparition de sa fille unique, qualifiée d'«inquiétante» par le parquet de Saverne, en Alsace.

«Je veux retrouver ma fille. Comme toute maman, je veux qu’elle soit près de moi. C’est une grande douleur, que je ne souhaite à personne» Fanny, la mère de Lina, lundi après-midi.

Aux alentours de 11 heures, samedi matin, Lina s'en va à pied de chez elle, à Plaine, en direction de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. La jeune fille a une grosse demi-heure de marche, le long d'une route départementale et d'une piste cyclable, pour rejoindre le train qui doit l'emmener à Strasbourg, où son petit ami, Tao, âgé de 19 ans, l'attend. Ils se fréquentent depuis plusieurs mois.

Image: google maps

Lina lui envoie un message à 11h20, «une vidéo d'elle, en chemin, pour lui montrer sa tenue», selon le jeune homme interrogé mardi soir par TF1. Le départ du train est prévu à 12h03, le trajet doit durer environ une heure. Mais Tao est inquiet, sa petite amie ne répond plus aux messages. Il appelle Fanny, la mère de l'adolescente et l'attend tout de même sur le quai. Il ne la voit pas descendre de la rame, fait plusieurs fois le tour de la gare, au téléphone avec la mère de Lina, et finit par donner l'alerte. Les gendarmes sont prévenus vers 14 heures.

Tao, le petit ami de Lina, s'est confié sur TF1. Image: capture d'écran tf1

Selon la mère de Lina, le message que cette dernière envoie à son petit ami à 11h20 est le dernier contact échangé avec la jeune fille. Depuis, c'est silence radio.

Une « disparition inquiétante»

Le parquet ouvre immédiatement une «enquête en disparition inquiétante». Lina n'est pas connue pour être une ado fugueuse, selon la procureure, qui souligne ce fait dans un communiqué envoyé lundi, précisant encore qu'«aucune piste n'est privilégiée». Un appel à témoins est lancé.

Image: gendarmerie nationale française

Selon son père, dont les propos ont été relayés mardi sur BFMTV, Lina est «une petite fille joyeuse, pleine de vie».

«Ce n’est pas dans son caractère de partir pendant deux jours, pas plus d’une heure ou deux. C’est incompréhensible. Tout le monde est sous le choc. J’espère qu’elle n’a rien, qu’elle est en bonne santé.» Le père de Lina.

Louna, une amie de la jeune fille, tient des propos similaires auprès de LCI. Comme Tao, elle dit s'être inquiétée de voir que Lina ne répondait pas à ses messages, mais elle exclut une fugue.

«Il y a des gens qui pensent qu'elle a fugué, mais moi je suis certaine qu'elle n'a pas fugué. C'est pas son genre, à Lina» La meilleure amie de Lina, mardi après-midi.

D'autres amis de l'adolescente abondent. Selon Jordan, Lina ne peut pas avoir fugué. «Ce n’est pas possible. C’est une jeune fille souriante, avenante et pleine d’énergie», assure-t-il aux journalistes présents sur place. Sur le plateau de TPMP, Zoé, une collègue de stage de l'adolescente décrit une jeune fille très heureuse. «Tout va bien avec sa maman et son copain», assure-t-elle.

Qu'est-ce qu'une «disparition inquiétante» selon la loi française? Selon le site service-public.fr, il n'existe pas de définition précise de la disparition inquiétante. Néanmoins, le caractère inquiétant de la disparition peut découler des indices suivants:

- Départ sans affaires personnelles

- Vulnérabilité de la personne du fait de son âge, d'une maladie, de son placement sous tutelle ou curatelle ou d'un handicap

- Découverte d'un courrier suicidaire ou de menaces

- Suspicion de radicalisation

Quatre jours après, toujours aucune piste

Qu'est donc arrivé à la jeune fille? Deux témoins affirment l'avoir bel et bien vue sur le chemin entre Plaine et Saint-Blaise-la-Roche, un chemin «qu'elle prenait de manière régulière pour retrouver son petit ami», selon Aline Clérot, la procureure de Saverne, en conférence de presse mardi soir.

Selon les autorités, son téléphone, qui n'a pas été retrouvé, arrête de borner à 11h22, soit juste après l'envoi du dernier message à son petit ami, et aucune activité n'a été relevée sur ses comptes bancaires. La procureure affirme que rien d'inhabituel n'a été relevé sur l'itinéraire que Lina a emprunté.

«Aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée évoquant un accident de la route» Aline Clérot, la procureure de Saverne, en conférence de presse mardi soir.

Les images des caméras de surveillance de la SNCF confirment que Lina n'est jamais montée dans le train, mais on ne peut pas refaire le parcours exact de l'adolescente: la gare de Sainte-Blaise-la Roche n'en possède pas. Deux battues, lundi et mardi, ne donnent rien, malgré la participation de plusieurs centaines de volontaires. Chou blanc aussi pour l'équipe cynophile et ses fameux chiens Saint-Hubert, rodés à l’exercice des recherches «tardives». Idem pour les caméras thermiques.

Les Saint-Hubert sont des chiens spécialistes des recherches dites tardives. Image: dr

Ce mercredi, ce sont encore 60 gendarmes qui sont mobilisés pour ratisser la zone, entre forêts et plans d'eau. Les recherches mobilisent notamment une équipe de plongeurs de la gendarmerie, qui vont se concentrer sur l'étang de Breux, à 2,7 km de Plaine et à 1,1 km de la gare de Saint-Blaise-La-Roche. D'autres vont à nouveau ratisser le terrain.

La peur dans le village

Dans la petite commune de Plaine, les habitants sont gagnés par la peur. Chacun y va de son hypothèse. Emy, une adolescente qui s'est exprimée auprès de franceinfo, évoque une «voiture suspecte» dans le village. On murmure que Lina a peut-être pu faire une «mauvaise rencontre», alors que Plaine, «c'est un village tranquille», selon Patrick, un riverain qui se dit démuni.

«On n'y ferme pas les portes à clé, on ne ferme pas les voitures, les enfants jouent dehors et c'est très courant de voir des jeunes marcher pour prendre un train ou un bus.» Les habitants, sur franceinfo.

Une cellule d'urgence psychologique va être mise en place ce mercredi après-midi pour les habitants de Plaine, afin «d'assurer le soutien nécessaire aux habitants éprouvés par la disparition inquiétante de la jeune fille». Les proches de Lina, eux, excluent tous une disparition volontaire. Pour l'heure, l'enquête se poursuit, le mystère reste entier.

1140 «disparitions inquiétantes» de mineurs ont été signalées en 2022 En France, un signalement a lieu toutes les douze minutes. L'an dernier, ce sont plus de 40000 disparitions d'enfants qui ont été signalées, 95% étaient des fugues. L'Hexagone a aussi comptabilisé 1140 disparitions qualifiées d'«inquiétantes».