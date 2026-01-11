giboulées-2°
DE | FR
burger
International
France

Les avalanches tuent cinq skieurs en Savoie

Les avalanches tuent cinq skieurs en Savoie

Cinq skieurs ont trouvé la mort ce week-end en Savoie, victimes d’avalanches dans plusieurs stations alpines. Parmi eux, un Britannique et plusieurs Français évoluaient hors-piste malgré les avertissements de Météo-France sur un risque élevé de danger.
11.01.2026, 16:5311.01.2026, 16:53

Deux skieurs, dont un Britannique, ont perdu la vie dimanche dans deux avalanches distinctes dans les stations savoyardes de Courchevel et de La Plagne. La veille, trois skieurs avaient déjà trouvé la mort dans les Alpes françaises.

A La Plagne, un skieur britannique d'environ 50 ans a été enseveli en début d'après-midi sous une coulée de neige, selon un communiqué de la station. Au total 52 secouristes, des chiens d'avalanche et un hélicoptère ont été mobilisés mais il a fallu 50 minutes pour le localiser sous 2,5 m de neige et il n'a pas pu être réanimé.

8 conseils pour faire du sport sans risque en hiver

A Courchevel, en fin de matinée, un skieur enseveli sous une autre avalanche a été retrouvé décédé, annonce la station sans plus de détails.

Samedi, deux skieurs français qui évoluaient hors-piste ont péri dans une avalanche à Val-d'Isère, en Savoie, a annoncé l'office du tourisme de la station. Ils n'étaient pas équipés de détecteurs de victime d'avalanche et n'ont pu être localisés que grâce à leurs téléphones portables.

A Arêches-Beaufort, deux autres personnes ont été emportées par une avalanche vers 14h00. L'un a été grièvement blessé à la tête et hospitalisé, l'autre n'a pas survécu malgré les tentatives des secouristes pour le réanimer.

Météo-France avait prévenu d'un risque «fort» d'avalanches (niveau 4 sur 5 de l'échelle du danger d'avalanche) dans les Alpes pour samedi et dimanche, recommandant la plus grande prudence en dehors des pistes balisées et ouvertes. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
de Niels Anner, Copenhague
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
1
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
de Valentin DIAZ, Bogotá
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
de Lucie LEQUIER, Londres, Royaume-Uni
Thèmes
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA
1 / 20
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900.
source: universal images group editorial / universal history archive
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des Japonais se battent en duel à l'ancienne et ça finit mal
Les autorités japonaises ont fait appliquer une loi antiduel datant de 1889 pour poursuivre un homme impliqué dans une bagarre qui a entraîné la mort de son adversaire, à Tokyo en septembre, a déclaré vendredi la police.
Le suspect, âgé de 26 ans, et la victime «étaient convenus de se battre» dans le quartier animé de Kabukicho, à Tokyo, a expliqué le porte-parole de la police Mitsuhiro Hirota.
L’article