Deux policiers écroués pour viol à Bobigny

Accusés de viol sur une femme détenue dans une geôle du tribunal de Bobigny, deux policiers ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau.
01.11.2025, 18:5201.11.2025, 18:52

Les deux policiers accusés de viol par une femme dans une geôle du tribunal de Bobigny ont été mis en examen et placés en détention provisoire samedi, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqué.

Ils sont poursuivis pour viols et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par leurs fonctions, a-t-elle précisé.

Les deux policiers ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec cette femme, tout en affirmant qu'elles étaient consenties, avait expliqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

Me Xavier Nogueras, l'avocat d'un des deux policiers, a fait état lui aussi d'une «relation consentie». «C'est très consternant pour nous de constater qu'un dossier a autant fuité dans la presse», avant même que «nous puissions avoir accès au dossier», a-t-il par ailleurs déploré. (tib/ats)

