Deux policiers écroués pour viol à Bobigny

Accusés de viol sur une femme détenue dans une geôle du tribunal de Bobigny, deux policiers ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau.

Les deux policiers accusés de viol par une femme dans une geôle du tribunal de Bobigny ont été mis en examen et placés en détention provisoire samedi, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqué.

Ils sont poursuivis pour viols et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par leurs fonctions, a-t-elle précisé.

Les deux policiers ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec cette femme, tout en affirmant qu'elles étaient consenties, avait expliqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

Me Xavier Nogueras, l'avocat d'un des deux policiers, a fait état lui aussi d'une «relation consentie». «C'est très consternant pour nous de constater qu'un dossier a autant fuité dans la presse», avant même que «nous puissions avoir accès au dossier», a-t-il par ailleurs déploré. (tib/ats)