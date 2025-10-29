larges éclaircies10°
Suisse
Vaud

Un chat vaudois provoque un violent conflit entre voisins

Un chat provoque un violent conflit entre voisins à Berolles (VD).
En faisant ses besoins dans le mauvais jardin, un chat a suscité un rare déchaînement de violence à Berolle (image d'illustration).Image: Shutterstock

Un conflit de voisinage dégénère en coup de feu à cause d'un chat vaudois

Entre arme à feu et coups de poteau métallique, une dispute de voisinage a totalement dégénéré l'an dernier à Berolle (VD), rapporte 24 heures.
29.10.2025, 16:5829.10.2025, 16:58

A Berolle, au pied du Jura vaudois, l'affaire d'un chat qui se soulageait trop souvent au mauvais endroit a pris une invraisemblable tournure en août 2024. Jusqu'à mobiliser les forces spéciales de gendarmerie.

Selon 24 heures, le cas a récemment occupé la justice à Nyon (VD). C'est un voisin, excédé par le félin qui faisait ses besoins dans son jardin, qui avait lancé les hostilités. Devant l'adolescent qui s'en occupait, l'homme avait notamment menacé d'en finir avec l'animal.

Voici où on trouve le plus de chats en Suisse

De quoi faire intervenir le beau-père du jeune homme et propriétaire du chat. S'en est suivi une bagarre mêlant gifles et coups de poteau métallique, rapporte le quotidien vaudois.

En détention pour la nuit

La situation s'envenimera avec l'arrivée du père de l'adolescent, venu armé d'un pistolet. Un coup de feu sera tiré en direction du sol, heureusement sans faire de blessé. Selon 24 heures, les trois hommes finiront par être interpellés par la gendarmerie et placés en détention pour la nuit.

L'auteur du coup de feu a été condamné il y a peu à 7 mois de prison avec sursis par le Tribunal de police d’arrondissement de Nyon. Le voisin fâché a pour sa part écopé de 5 mois avec sursis.

«Ma voisine a fait fuir une dizaine de locataires»

Quant au propriétaire du chat, il a été libéré de toute poursuite, relate 24 heures, un accord ayant été trouvé entre les différentes parties. (jzs)

