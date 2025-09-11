en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
France

Un homme en fauteuil roulant tué à l'arme blanche à Lyon

FRANCE-POLICE/INVESTIGATION A police car speeding through the streets of Paris during an intervention on January 19, 2025. Paris France PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xAdnanxFarzatx originalFilenam ...
Image d'illustrationImage: www.imago-images.de

Un homme en fauteuil roulant tué à l'arme blanche à Lyon

Un Irakien a été mortellement poignardé au cou dans sa rue. L'auteur est en fuite. C'était «un voisin sans problème», raconte une habitante.
11.09.2025, 09:3811.09.2025, 09:38
Plus de «International»

Un homme en fauteuil roulant a été tué mercredi soir à Lyon, frappé au cou avec une arme blanche, a appris jeudi l'AFP de sources proches de l'enquête.

La victime était en arrêt cardio-respiratoire quand les secours sont arrivés, et ils n'ont pas pu la ranimer, ont précisé les pompiers. Un passant les avait alertés peu avant 22H30 de cette agression survenue près d'une barre d'immeubles dans le 9e arrondissement.

La violence augmente en Suisse: voici où et comment

La victime, de nationalité irakienne et née en 1979, habitait dans la rue, a précisé une source proche du dossier. Selon un témoin, un homme l'attendait et l'a frappé au cou. L'auteur «a ensuite pris la fuite à pied», a-t-elle précisé.

«Une personne vulnérable»

Jeudi matin, des traces de sang restaient visibles sur place et le gardien de l'immeuble tentait de les nettoyer. «Il y avait du sang à l'intérieur de l'immeuble», sur «les vitres, la porte et toute l'entrée», a-t-il expliqué à l'AFP. La victime était «quelqu'un de très discret, correct», a ajouté le gardien, qui n'a pas voulu donner plus que son prénom Francisco.

«C'était une personne vulnérable, en fauteuil roulant, qui ne marche pas» et «un voisin sans problème (...) qui ne parlait à personne», a ajouté une habitante de l'immeuble.

Violence chez les jeunes en Suisse: un profil se dégage

Après avoir entendu «comme une altercation», son mari est descendu et a porté secours à la victime, a-t-elle ajouté. «Il s'est pris un coup de machette au niveau de la carotide», a-t-elle assuré. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Il arrête des dealers déguisés en ours en peluche
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
2
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
3
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
La Russie utiliserait une arme barbare qui «brûle jusqu'aux os»
La Russie s’est engagée à ne pas produire ni utiliser d’armes chimiques. Pourtant, elle violerait massivement cet engagement en Ukraine selon des rapports et plusieurs preuves.
Elles sont larguées par drones, et servent à «déloger» les soldats ukrainiens cachés. Depuis fin 2023, les signalements concernant l’utilisation présumée de nouvelles grenades russes de type RG-Vo sur le front se sont multipliés. Ces munitions contiendraient différents gaz lacrymogènes, certains pouvant même être mortels.
L’article