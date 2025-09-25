en partie ensoleillé12°
«Pacte de corruption» avec Kadhafi: verdict pour Sarkozy

FILE - French President Nicolas Sarkozy, left, greets Libyan leader Col. Moammar Gadhafi upon his arrival on Dec. 10 2007 at the Elysee Palace, in Paris. (AP Photo/Francois Mori, File) Nicolas Sarkozy ...
Nicolas Sarkozy est accusé d'avoir reçu de l'argent de Mouammar Kadhafi pour sa campagne présidentielle de 2007. Keystone

«Pacte de corruption» avec Kadhafi: verdict pour Sarkozy

L'ex-président français est jugé ce jeudi dans l'affaire des soupçons de financement libyen lors de sa campagne en 2007. La mort mardi d'un protagoniste-clé du dossier n'a pas entraîné de modification de programme.
25.09.2025, 08:5525.09.2025, 08:55

Nicolas Sarkozy doit connaître jeudi la décision de la justice française dans l'affaire des soupçons de financement par Mouammar Kadhafi de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, pour lequel l'ex-président risque une lourde peine de prison.

En échange de l'argent, selon l'accusation, l'ancien président français (2007-2012) aurait favorisé le retour sur la scène internationale de la Libye et se serait engagé à absoudre le beau-frère du Guide, Abdallah Senoussi, condamné à la perpétuité pour son rôle dans l'attentat du DC-10 de l'UTA qui avait coûté la vie à 170 personnes en 1989.

Le Pen, Sarkozy: les juges jouent-ils avec la démocratie?

La mort au Liban mardi d'un des prévenus et protagoniste-clé du dossier, l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, n'a pas entraîné de modification de programme. La lecture du jugement devrait se tenir comme prévu à partir de 10h à Paris.

A l'encontre de l'ex-chef de l'Etat, qui doit être présent au tribunal, les représentants du parquet national financier (PNF) avaient réclamé fin mars, au terme de trois mois de procès, sept ans de prison, l'accusant d'avoir noué un «pacte de corruption faustien avec un des dictateurs les plus infréquentables de ces 30 dernières années». Cette peine est la plus lourde qui a été réclamée contre les 12 prévenus du dossier.

Appel probable

Pour les procureurs, Nicolas Sarkozy, 70 ans, qui a comparu pour corruption passive, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs, a été aussi bien un «commanditaire» qu'un bénéficiaire de ce financement. Sarkozy avait dans la foulée dénoncé «l'outrance de la peine réclamée», ne visant selon lui qu'à «masquer la faiblesse des charges alléguées».

En cas de condamnation, un appel serait probable, tant Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de clamer son innocence depuis 2011. Ce recours repousserait vraisemblablement de plusieurs mois la menace de la prison.

FILE - Former French President Nicolas Sarkozy attends a meeting in Asnieres, outside Paris, March 24 2015. (AP Photo/Thibault Camus, File) Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de clamer son innocence.Keystone

Mais une condamnation définitive supérieure à deux ans ferme ne pourrait pas être aménagée, par la pose d'un bracelet électronique par exemple. Un condamné de plus de 70 ans peut toutefois demander à bénéficier d'une libération conditionnelle.

Pendant plus d'une décennie, Nicolas Sarkozy, contre qui le parquet a également requis 300 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité, a crié à l'«infamie» et répondu aux journalistes qu'ils devraient avoir «honte» d'évoquer l'affaire. Durant les trois mois de procès, le vocabulaire a pu varier, pas la proclamation d'innocence.

Affaire «des écoutes»

Il n'y a «aucune preuve», «rien», «pas un centime libyen», «pas le début d'un commencement de financement», a martelé un Nicolas Sarkozy lassé de se «justifier sur des preuves qui n'existent pas!». Initialement portées par des dignitaires de l'ancien régime, les accusations ne seraient selon lui que le fruit d'un complot ourdi par le clan Kadhafi pour se venger de son rôle déterminant dans la chute du dictateur en 2011.

Pour ses avocats, les enquêteurs n'ont pas trouvé trace d'argent libyen dans les fonds de campagne, d'enrichissement personnel ni d'intervention de Nicolas Sarkozy.

Définitivement condamné à un an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite «des écoutes» ou «Bismuth», Nicolas Sarkozy a déjà dû porter entre janvier et mai un bracelet électronique à la cheville, une sanction inédite pour un ancien chef de l'Etat. Il a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).

Pourquoi le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy a été retiré

La Cour de cassation examinera par ailleurs le 8 octobre son pourvoi dans l'affaire «Bygmalion», portant sur le financement de sa campagne présidentielle de 2012 et pour laquelle il a été condamné en appel à un an de prison dont six mois ferme. (jzs/afp)

