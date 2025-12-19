Ce que révèle l'expertise du crâne du petit Emile

Emile Soleil avait deux ans et demi au moment de sa disparition le 8 juillet 2023. Image: DR

Ce que révèle l'analyse du crâne du petit Emile

Un récent rapport écarte la possibilité d'un choc avec un véhicule ou d'une chute accidentelle lors du décès de l'enfant. L'hypothèse d'une lésion consécutive à un coup volontaire est privilégiée.



Révélation dans l'affaire du petit Emile Soleil, disparu en 2023 dans les Alpes-de-Haute-Provence (F). Alors que ses ossements avaient été retrouvés en mars 2024, l'analyse de la boîte crânienne de l'enfant livre de nouvelles informations.

Selon BFMTV, l'expertise révèle une lésion à côté du zygomatique droit (réd: l'os situé en haut de la pommette). Une donnée qui permet d'écarter l'hypothèse d'un choc avec un véhicule, d'une intervention animale ou d'une chute accidentelle du garçon.

D'après le média français, les experts privilégient la piste d'un coup volontaire, potentiellement porté avec un objet.



Quatre proches auditionnés

Pour rappel, Emile Soleil avait disparu le 8 juillet 2023, alors qu'il venait d'arriver chez ses grands-parents, dans leur résidence secondaire du hameau du Haut-Vernet. Malgré plusieurs jours de battues, aucune trace de l'enfant n'avait été retrouvée.

Après neuf mois d'enquête, une promeneuse avait finalement découvert par hasard le crâne et des dents de l'enfant. Des vêtements avaient également été retrouvés dans la zone.

Alors que l'hypothèse de l'intervention d'un tiers se dessine, quatre proches avaient été auditionnés la semaine dernière. Il s'agissait des grands-parents du garçon, d'un oncle et d'une tante, qui ont été longuement interrogés.

Ils avaient tous déjà été placés en garde à vue en mars, avant de ressortir sans poursuite. C'était la première fois qu'ils étaient entendus depuis.

L'enquête se poursuit. (jzs)