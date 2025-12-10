Emile Soleil, disparu le 8 juillet 2023 dans la commune du Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. dr

L'affaire du petit Emile continue: quatre proches auditionnés

«L’enquête se poursuit» pour découvrir la vérité autour de la mort d'Emile, bambin tragiquement disparu en juillet 2023.

L'affaire du petit Emile continue en France. Ce mardi 9 décembre, les juges d'instruction en charge de l'enquête sur la mort à deux ans et demi d'Emile, dans le village du Haut-Vernet, ont convoqué quatre nouvelles personnes.

Ce sont les grands-parents de l'enfant, un oncle et une tante qui étaient longuement interrogés. BFMTV, qui a révélé ces éléments, écrit:

«Le fond du dossier a été évoqué durant plusieurs heures et les parties civiles sont ressorties du tribunal d'Aix-en-Provence avec une certitude: l’enquête se poursuit et de nouvelles investigations seront menées prochainement.»

Les quatre proches de l'enfant avaient été placés en garde à vue en mars et étaient ressortis sans poursuite, c'est la première fois que les deux magistrates en charge du dossier les auditionnaient depuis. Alors que la piste familiale n'est pas abandonnée, l'avocat de la grand-mère explique au média français:

«C’était une étape très importante pour ma cliente qui a pu s’exprimer en toute transparence»

Joint par BMFTV, le procureur d'Aix-en-Provence a refusé de commenter l'information et indique seulement que «l’enquête se poursuit et des investigations sont régulièrement menées»

Emile avait disparu le 8 juillet 2023 et une partie de son cadavre avait été retrouvé dans un bois à proximité de son domicile fin mars 2024. (hun)