«Nous avons été mis en échec», a déclaré Laurence des Cars. Keystone

«Un échec»: la patronne du Louvre brise le silence après le vol

Laurence des Cars, présidente-directrice du Musée du Louvre, a évoqué «une blessure immense» lors de son audition au Sénat. Elle a confirmé avoir présenté sa démission, qui a été refusée.

Le spectaculaire vol de joyaux dimanche au Louvre est «une blessure immense», a déclaré mercredi la présidente-directrice du musée, Laurence des Cars, en préambule de son audition au Sénat.

«Ce vol blesse notre institution dans sa mission la plus profonde (...) il ne s'agit nullement pour moi de me dérober ou d'adopter une position de déni», a ajouté Mme des Cars, au cours de sa première déclaration publique depuis le vol dimanche.

«Je n'ai cessé depuis ma prise de fonction en septembre 2021 d'attirer l'attention de notre tutelle, de la représentation nationale et des médias sur l'état de dégradation et d'obsolescence générale du Louvre, ses bâtiments et structures». Laurence des Cars

«Malgré nos efforts, malgré notre travail acharné au quotidien, nous avons été mis en échec», a-t-elle poursuivi devant la commission des Affaires culturelles. La présidente du musée le plus visité au monde a déclaré ne pas vouloir «laisser penser que ce vol est une fatalité».

Démission refusée

Laurence des Cars a par ailleurs confirmé avoir présenté sa démission dimanche à la ministre de la Culture Rachida Dati. Elle l'a refusée.

«Dimanche dernier, après avoir constaté aux côtés de la ministre de la Culture et du ministre de l'Intérieur, les conséquences de la terrible attaque que nous venions de subir, j'ai présenté à la ministre de la Culture en responsabilité ma démission. Elle l'a refusée.» Laurence des Cars

«Il y a eu beaucoup de dérives dans la presse ces jours-ci et des attaques personnelles qui me meurtrissent», a par ailleurs déclaré Mme des Cars, qui dirige le Louvre depuis 2021.

Elle faisait référence à des accusations de «dépenses inconsidérées», en particulier pour des travaux de salle à manger, évoquées par Le Canard enchaîné. «Cette salle de réunion n'est pas réservée à l'usage exclusif de la présidence du Louvre, elle n'est en aucun cas ma salle à manger personnelle», a-t-elle affirmé.

Les alarmes ont bien fonctionné

Mme des Cars est ensuite revenue sur la chronologie des faits et sur les premières mesures «techniques et organisationnelles qui s'imposent». Elle a affirmé que toutes les alarmes avaient bien fonctionné.

La dirigeante a, en revanche, admis que le système de surveillance vidéo de l'extérieur du gigantesque palais était «très insuffisant», évoquant une «faiblesse dans la protection périmétrique». (ats)