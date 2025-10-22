«Un échec»: la patronne du Louvre brise le silence après le vol
Le spectaculaire vol de joyaux dimanche au Louvre est «une blessure immense», a déclaré mercredi la présidente-directrice du musée, Laurence des Cars, en préambule de son audition au Sénat.
«Ce vol blesse notre institution dans sa mission la plus profonde (...) il ne s'agit nullement pour moi de me dérober ou d'adopter une position de déni», a ajouté Mme des Cars, au cours de sa première déclaration publique depuis le vol dimanche.
«Malgré nos efforts, malgré notre travail acharné au quotidien, nous avons été mis en échec», a-t-elle poursuivi devant la commission des Affaires culturelles. La présidente du musée le plus visité au monde a déclaré ne pas vouloir «laisser penser que ce vol est une fatalité».
Démission refusée
Laurence des Cars a par ailleurs confirmé avoir présenté sa démission dimanche à la ministre de la Culture Rachida Dati. Elle l'a refusée.
«Il y a eu beaucoup de dérives dans la presse ces jours-ci et des attaques personnelles qui me meurtrissent», a par ailleurs déclaré Mme des Cars, qui dirige le Louvre depuis 2021.
Elle faisait référence à des accusations de «dépenses inconsidérées», en particulier pour des travaux de salle à manger, évoquées par Le Canard enchaîné. «Cette salle de réunion n'est pas réservée à l'usage exclusif de la présidence du Louvre, elle n'est en aucun cas ma salle à manger personnelle», a-t-elle affirmé.
Les alarmes ont bien fonctionné
Mme des Cars est ensuite revenue sur la chronologie des faits et sur les premières mesures «techniques et organisationnelles qui s'imposent». Elle a affirmé que toutes les alarmes avaient bien fonctionné.
La dirigeante a, en revanche, admis que le système de surveillance vidéo de l'extérieur du gigantesque palais était «très insuffisant», évoquant une «faiblesse dans la protection périmétrique». (ats)