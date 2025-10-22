pluie modérée12°
DE | FR
burger
Suisse
Musée

Les musées suisses sont confiants sur leurs dispositifs de sécurité

Les musées suisses sont confiants sur leurs dispositifs de sécurité

Das Kunstwerk &quot;Boreal Dreams&quot; (2024/25 / Leihgeber: Courtesy Jakob Kudsk Steensen, im Auftrag der Fondation Beyeler, Riehen/Basel) des daenischen Kuenstlers Jakob Kudsk Steensen (1987) ist z ...
Selon la Fondation Beyeler, à Bâle, ses standards de sécurité respectent «les normes les plus récentes».Keystone
Après le vol des bijoux de la couronne au Louvre, les musées suisses se disent confiants dans leurs dispositifs de sécurité. Aucun renforcement n’est prévu pour l’instant, même si la vigilance reste de mise.
22.10.2025, 07:5222.10.2025, 07:52

Les musées suisses sont confiants dans l'efficacité de leurs mesures de sécurité, après le vol spectaculaire des bijoux de la couronne dimanche au Musée du Louvre à Paris. Ils n'envisagent pas de renforcement particulier en l'état.

Voici les 8 trésors «inestimables» dérobés au Louvre

Selon un coup de sonde réalisé mardi par Keystone-ATS, les institutions concernées en Suisse ne voient pas la nécessité de prendre de nouvelles mesures, sachant notamment que les normes de sécurité font l'objet de réexamens continus et d'améliorations régulières. Il va de soi que les musées restent discrets sur leurs dispositifs.

Les nouvelles évolutions techniques et technologiques sont prises en compte en permanence, relève le Kunsthaus de Zurich, qui surveille également les incidents et cambriolages recensés au niveau international.

«Une somme spectaculaire»: voici le coût du vol au Louvre

Le Musée d'art de Bâle estime lui aussi être bien armé pour faire face aux éventuelles tentatives de vol, tout en soulignant que «la sécurité à 100% n'existe pas».

A Berne, le Centre Paul-Klee étudie de son côté attentivement le cas du Louvre, a précisé une porte-parole. Il indique que le dispositif de sécurité repose sur des aspects à la fois techniques, structurels et humains.

Les conseils d'Interpol

A Genève, aucun renforcement de la sécurité n'est prévu, a déclaré Charlotte Henry, responsable de la communication du Musée d'art et d'histoire. La Ville de Genève a mis en place les mesures préconisées par Interpol, qui avait été mandatée par le département de la culture et de la transition numérique en 2013 pour étudier le dispositif existant dans ses musées.

Du côté de Lausanne, le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) indique ne pas communiquer pas sur les mesures de sécurité mises en place, ni si elles ont été renforcées après le cambriolage au Louvre.

«Nous pouvons toutefois vous assurer que la protection des oeuvres et du public demeure une priorité, et que le musée veille en permanence à l'adaptation de ses dispositifs»
Le MCBA

La Fondation Beyeler à Bâle insiste pour sa part sur le fait que ses standards de sécurité respectent «les normes les plus récentes» et qu’ils sont régulièrement réévalués. Le but est d'assurer un maximum de sécurité sans entraver le caractère ouvert de l'institution.

«En scooter?!» La Toile se moque des malheurs du Louvre

Le cambriolage perpétré dimanche matin au Louvre a permis aux malfaiteurs de repartir avec huit bijoux de très grande valeur, qui étaient contenus dans deux vitrines blindées. Le système de sécurité du musée est sérieusement remis en question. (mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
3
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Ils s'endorment au musée
1 / 8
Ils s'endorment au musée
source: https://stefandraschan.com/ / https://stefandraschan.com/
partager sur Facebookpartager sur X
Les deux premiers zèbres de Grévy ont vu le jour au zoo de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
3
Les CFF prennent une décision qui inquiète leur personnel
Migros et Coop font-ils manger des polluants éternels? On fait le point
Ils sont considérés comme des tueurs invisibles et nous empoisonnent discrètement. Nous avons interrogé les distributeurs suisses au sujet des PFAS.
Quiconque fait ses courses souhaiterait passer à la caisse avec le moins de produits toxiques possible. Mais en ce qui concerne les PFAS, les fameux «produits chimiques éternels», rien n'est moins sûr: on les retrouve notamment dans les cosmétiques, le fil dentaire ou certains emballages alimentaires anti-graisse. Mais pour les consommateurs, il n’existe actuellement aucune indication précisant si un produit est exempt de PFAS ou non.
L’article