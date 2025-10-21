«Une somme spectaculaire»: voici le coût du vol au Louvre
Sur RTL ce mardi soir, la procureure de Paris, Laure Beccuau, s'est exprimée sur le vol des bijoux de la couronne de France au Louvre ce dimanche 19 octobre. Elle a déclaré:
Elle a précisé que les malfaiteurs «ne gagneront pas» cette somme «s'ils avaient la très mauvaise idée de fondre ces bijoux».
La magistrate a indiqué «attendre avec intérêt de savoir si les empreintes retrouvées «vont matcher ou pas»: «Elles sont en cours d'analyse.» La procureure a confirmé le chiffre de «quatre personnes identifiées comme étant présentes sur les lieux», tout en ouvrant la porte à ce qu'«autour d'eux, il y ait tout un tas d'équipes qui les ait aidés à perpétrer ce vol».
Un prétendu déménagement
Interrogée sur l'existence d'éventuelles complicités internes au sein du musée le plus visité au monde, Laure Beccuau a répondu ne pas pouvoir «répondre par oui ou par non» à ce stade. Elle a par ailleurs indiqué que le véhicule-nacelle qui a servi à commettre le vol a été obtenu par les malfaiteurs via «une pseudo-location sur un prétendu déménagement».
Et d'ajouter, en évoquant un dépôt de plainte:
D'après elle, outre les magistrats de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) du parquet de Paris qui dirigent les investigations, «une centaine» d'enquêteurs sont mobilisés à Paris sur ce dossier. (ag/ats)