«Une somme spectaculaire»: voici le coût du vol au Louvre

Vol des bijoux du Louvre: la traque est lancée, la sécurité des musées en débat
Des joyaux de la couronne de France ont été dérobés au Louvre ce dimanche 19 octobre 2025. Image: AFP

«Une somme spectaculaire»: voici le coût du vol au Louvre

La procureure de Paris a indiqué que le préjudice du spectaculaire vol de bijoux au Louvre a été évalué par la conservatrice du musée à 88 millions d'euros. Il s'agit là uniquement du volet économique.
21.10.2025, 19:4421.10.2025, 19:44

Sur RTL ce mardi soir, la procureure de Paris, Laure Beccuau, s'est exprimée sur le vol des bijoux de la couronne de France au Louvre ce dimanche 19 octobre. Elle a déclaré:

«Le préjudice a été estimé par la conservatrice à 88 millions d'euros, une somme extrêmement spectaculaire, mais qui n'a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique»
Laure Beccuau

Elle a précisé que les malfaiteurs «ne gagneront pas» cette somme «s'ils avaient la très mauvaise idée de fondre ces bijoux».

«On peut peut-être espérer qu'ils réfléchissent à la chose et qu'ils ne détruisent pas ces bijoux sans raison»
Laure Beccuau
Spectaculaire cambriolage au Louvre: ce que l'on sait

La magistrate a indiqué «attendre avec intérêt de savoir si les empreintes retrouvées «vont matcher ou pas»: «Elles sont en cours d'analyse.» La procureure a confirmé le chiffre de «quatre personnes identifiées comme étant présentes sur les lieux», tout en ouvrant la porte à ce qu'«autour d'eux, il y ait tout un tas d'équipes qui les ait aidés à perpétrer ce vol».

Un prétendu déménagement

Interrogée sur l'existence d'éventuelles complicités internes au sein du musée le plus visité au monde, Laure Beccuau a répondu ne pas pouvoir «répondre par oui ou par non» à ce stade. Elle a par ailleurs indiqué que le véhicule-nacelle qui a servi à commettre le vol a été obtenu par les malfaiteurs via «une pseudo-location sur un prétendu déménagement».

Et d'ajouter, en évoquant un dépôt de plainte:

«Lorsque l'un des employés de cette entreprise se présentait sur les lieux du déménagement, il s'est trouvé confronté à deux hommes menaçants mais qui n'ont usé à son encontre d'aucune violence.»
Voici les 8 trésors «inestimables» dérobés au Louvre

D'après elle, outre les magistrats de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) du parquet de Paris qui dirigent les investigations, «une centaine» d'enquêteurs sont mobilisés à Paris sur ce dossier. (ag/ats)

