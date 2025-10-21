Des joyaux de la couronne de France ont été dérobés au Louvre ce dimanche 19 octobre 2025. Image: AFP

«Une somme spectaculaire»: voici le coût du vol au Louvre

La procureure de Paris a indiqué que le préjudice du spectaculaire vol de bijoux au Louvre a été évalué par la conservatrice du musée à 88 millions d'euros. Il s'agit là uniquement du volet économique.

Plus de «International»

Sur RTL ce mardi soir, la procureure de Paris, Laure Beccuau, s'est exprimée sur le vol des bijoux de la couronne de France au Louvre ce dimanche 19 octobre. Elle a déclaré:

«Le préjudice a été estimé par la conservatrice à 88 millions d'euros, une somme extrêmement spectaculaire, mais qui n'a rien de parallèle et de comparable au préjudice historique» Laure Beccuau

Elle a précisé que les malfaiteurs «ne gagneront pas» cette somme «s'ils avaient la très mauvaise idée de fondre ces bijoux».

«On peut peut-être espérer qu'ils réfléchissent à la chose et qu'ils ne détruisent pas ces bijoux sans raison» Laure Beccuau

La magistrate a indiqué «attendre avec intérêt de savoir si les empreintes retrouvées «vont matcher ou pas»: «Elles sont en cours d'analyse.» La procureure a confirmé le chiffre de «quatre personnes identifiées comme étant présentes sur les lieux», tout en ouvrant la porte à ce qu'«autour d'eux, il y ait tout un tas d'équipes qui les ait aidés à perpétrer ce vol».

Un prétendu déménagement

Interrogée sur l'existence d'éventuelles complicités internes au sein du musée le plus visité au monde, Laure Beccuau a répondu ne pas pouvoir «répondre par oui ou par non» à ce stade. Elle a par ailleurs indiqué que le véhicule-nacelle qui a servi à commettre le vol a été obtenu par les malfaiteurs via «une pseudo-location sur un prétendu déménagement».

Et d'ajouter, en évoquant un dépôt de plainte:

«Lorsque l'un des employés de cette entreprise se présentait sur les lieux du déménagement, il s'est trouvé confronté à deux hommes menaçants mais qui n'ont usé à son encontre d'aucune violence.»

D'après elle, outre les magistrats de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) du parquet de Paris qui dirigent les investigations, «une centaine» d'enquêteurs sont mobilisés à Paris sur ce dossier. (ag/ats)