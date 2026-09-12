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Un TER déraille en Normandie et fait 44 blessés, dont un grave

epa13027693 A view of the railway tracks during an SNCF strike at the train station in Montpellier, southern France, 10 June 2026. Unions called for a national day of protest and a 24-hour strike to o ...
Le déraillement a eu lieu entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon (Seine-Maritime) vers 19h45.Keystone

Un TER déraille en Normandie et fait 44 blessés, dont un grave

Le train, qui transportait 186 passagers entre Rouen et Caen, a déraillé vendredi soir près de Cléon, en Seine-Maritime. Une jeune femme de 18 ans a été évacuée en urgence absolue.
12.09.2026, 07:2112.09.2026, 07:21

Au total 44 personnes ont été blessées, dont une jeune femme évacuée «en urgence absolue» dans le déraillement vendredi soir d'un TER qui transportait 186 passagers entre Rouen et Caen, selon la préfecture de Seine-Maritime et le parquet.

Le déraillement a eu lieu entre Tourville et Elbeuf-Saint-Aubin, au niveau de la commune de Cléon (Seine-Maritime) vers 19h45. D'importants moyens de secours ont été mobilisés avec 130 pompiers, cinq équipes médicales et 80 véhicules.

Une passagère de 18 ans a été «évacuée en urgence absolue» et 43 ont été «pris en charge en urgence relative», a-t-il indiqué. La police judiciaire de Rouen a été saisie d'une enquête, a-t-il ajouté.

Dépistages négatifs

Des «dépistages» d'alcool et de stupéfiants sur le conducteur du train se sont révélés «tous négatifs», a indiqué le procureur de Rouen, Sébastien Gallois, dans un communiqué.

Les causes de l'accident n'étaient pas connues vendredi soir. «L'enquête va être longue», a prévenu la procureure adjointe, Marie-Valérie Albert, lors d'un point presse.

L'opération de secours «est en train de passer maintenant dans sa deuxième phase avec l'évacuation des personnes qui ne requièrent pas de soins immédiats», a fait savoir le préfet, Jean-Benoît Albertini, également présent lors du point presse.

«D'un seul coup sont venues quelques secousses, puis au bout de trois secondes, c'est devenu de plus en plus fort», a témoigné auprès d'ICI Normandie l'un des passagers, Louis, âgé de 24 ans. «Je ne tenais plus sur mon siège (...) Les vitres ont partiellement explosé, les cailloux de la voie sont rentrés dans le wagon», a-t-il dit.

C'était vraiment choquant, j'en tremble encore»
Louis, un passager

«Fortes perturbations» du trafic

Le ministre des Transports Philippe Tabarot avait fait état dans un premier temps d'un bilan d'environ 20 personnes blessées dans ce TER qui transportait 186 personnes dans deux rames.

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L'accident a provoqué de «fortes perturbations» pour le trafic ferroviaire entre Rouen et Caen et entre Caen et Le Havre, dans les deux sens.

«Un service de bus de substitution va être mis en place. Les agents SNCF sont sur place afin de déterminer les circonstances de l'incident», a indiqué SNCF Voyageurs. En gare Saint-Lazare à Paris, quatre trains en provenance du Havre et de Rouen étaient annoncés avec 2h40 à 3h de retard.

Le groupe SNCF a exprimé «toute sa solidarité envers les voyageurs blessés et leurs proches, ainsi qu'envers l'ensemble du personnel SNCF mobilisé sur place et engagé pour porter assistance aux passagers dans cette épreuve».

La SNCF a souligné qu'elle apporterait à l'enquête «tout son concours en toute transparence». (tib/ats)

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