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Décès

Norvège: la princesse Astrid meurt deux semaines après son frère

La Norvège perd encore un membre de sa famille royale: Astrid est morte

La princesse Astrid est morte vendredi à 94 ans, exactement deux semaines après son frère Harald V. Elle avait assisté mercredi aux obsèques de l’ancien roi.
11.09.2026, 16:3311.09.2026, 16:33
Entertainment Bilder des Tages Gala zum 18. Geburtstag von Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen in Oslo Prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag feires med festarrangement pa hovedbiblioteket Osl ...
Image: www.imago-images.de

La soeur de feu le roi Harald V, la princesse Astrid, est morte vendredi à l'âge de 94 ans, a annoncé le Palais royal norvégien. Elle est décédée deux semaines jour pour jour après son frère.

«La princesse s'est éteinte aujourd'hui, vendredi 11 septembre, à l'âge de 94 ans», a indiqué le Palais dans un communiqué.

Le roi Harald V de Norvège est mort
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Mercredi, Astrid avait participé, en fauteuil roulant, aux obsèques de son frère, Harald, mort le 28 août à 89 ans.

Rares apparitions

Ses apparitions publiques étaient devenues rarissimes avec le temps. En août, elle s'était, comme son frère, fait poser un simulateur cardiaque.

Avec elle disparaît le dernier des trois enfants du roi Olav V, qui a régné de 1957 à 1991. Le trône est occupé par Haakon VIII, 53 ans, fils de Harald et roi depuis la mort de celui-ci il y a deux semaines.

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