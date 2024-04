Abdelkrim Branine, journaliste et romancier, accuse la série «La Fièvre» et le film «Numéro 10» de plagiat. En arrière-fond, l'acteur Benjamin Biolay, dans La Fièvre. image: DR et montage

La nouvelle série à succès de Canal+ est-elle un plagiat? Ce romancier accuse

L'écrivain et journaliste français Abdelkrim Branine est convaincu que son roman «Le Petit Sultan» a été plagié dans la série «La Fièvre» diffusée sur Canal+, ainsi que dans le film «Numéro 10» produit par Amazon. watson l'a joint.

«Il y a trop de similitudes, trop de ressemblances.» Abdelkrim Branine en est convaincu. Le long métrage «Numéro 10» sorti le 26 janvier sur Amazon Prime et la série «La Fièvre» actuellement diffusée sur Canal+ ont «plagié» son roman «Le Petit Sultan», paru en mars 2022 aux éditions Zellige. Le nom du journaliste et romancier Abdelkrim Branine n’est pas inconnu des lecteurs de watson, qui a déjà eu recours à son expertise pour des articles sur le football français en lien avec l’immigration et la banlieue.

«Le Petit Sultan» raconte l’histoire tourmentée d’un jeune prodige franco-algérien né en France et promis à une brillante carrière avec les Bleus. Sur fond de fractures identitaires, rattrapé par le passé toujours vif de la guerre d’Algérie, Yougerten, le héros, suivra tout sauf la voie royale. A la suite d’une violence policière, il prend une décision qui le fera à la fois mûrir et morfler.

Voilà qu’aujourd’hui le cinéma et la télé s’emparent des conflits de loyauté des descendants de l'immigration entre pays d’origine et pays de naissance. Le milieu du football est la parfaite cristallisation de ces dilemmes. Qu'on songe aux «cas» Benzema, Nasri, Fekir, Ben Arfa.

Le 14 février, Abdelkrim Branine a adressé par voie d'avocat une «mise en demeure pour contrefaçon de droit d’auteur» à Marvelous Productions, le producteur de «Numéro 10». Le journaliste et romancier de 47 ans, ancien rédacteur en chef de la radio Beur FM, l'affirme:

«Nous avons relevé plus d’une vingtaine de similitudes entre "Numéro 10" et mon roman "Le Petit Sultan"» Abdelkrim Branine

En voici quelques-unes, telles que signalées dans la mise en demeure du 14 février:

Un faux titre du journal L'Equipe, «Le Petit Prince», est très proche du titre du roman, «Le Petit Sultan».

Le personnage principal, Ousmane, binational franco-sénégalais dans le film, Yougerten, binational franco-algérien dans le roman, est trahi par un très proche.

Un compte attribué à la fachosphère cible Ousmane à travers son père. Dans le roman, la fachosphère cible le héros avec des termes et des méthodes très proches.

Le père d'Ousmane raconte sa rancœur envers la France, le racisme subi. Dans le roman, le père du héros évoque son passé à travers les humiliations subies par son père et d'autres ouvriers maghrébins.

Une arrestation musclée par la police à la suite d'un malentendu à propos de la voiture qu'ils conduisent, comme pour le personnage du roman et ses coéquipiers. On retrouve les mêmes sentiments de frustration des policiers face à un footballeur millionnaire. Etc.

«Les ressorts scénaristiques, les points de bascule narratifs de Numéro 10 sont incroyablement semblables à ceux de mon roman» Abdelkrim Branine

De leur côté, les producteurs de Marvelous Productions, ex-patrons de Pathé, du très lourd dans le cinéma français, se défendent de toute «contrefaçon» ou «reprise» du livre «Le Petit Sultan», dont ils affirment n’avoir pas eu connaissance. Ils assimilent les «prétendues reprises» énumérées par le romancier et son éditeur Zellige à des «éléments généraux » que ces derniers «ne sauraient s’approprier».

L'argument des dates

Leur argument principal est celui de la date de dépôt du scénario de «Numéro 10» à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, l’organisme qui garantit la propriété intellectuelle des œuvres: le 16 septembre 2019. Le livre paraît deux ans et demi plus tard.

Abdelkrim Branine objecte:

«Cet argument est contestable. En effet, de mon côté, j’ai fini mon livre fin 2018 et je l’ai envoyé en janvier 2019 à une quarantaine de maisons d’édition, dont Albin Michel et Flammarion. Il est tout à fait possible et plausible que les producteurs de "Numéro 10" aient eu connaissance du contenu du manuscrit que j’avais adressé à de très nombreux éditeurs.»

Dans «La Fièvre», le troublant point «Socrates»

L’auteur du «Petit Sultan» n’a encore entamé aucune procédure vis-à-vis de la production de «La Fièvre», la nouvelle série à succès de Canal+, en six épisodes, dont le cinquième est diffusé ce lundi soir 8 avril. Une série «très attendue», écrite par l’auteur de «Baron noir», Eric Benzekri, avec en vedettes Benjamin Biolay et Ana Girardot.

«Il y a une affaire de spin doctor qui n’est pas dans mon livre, mais pour le reste, là encore, sur ce que j’ai vu jusqu’à présent, on y trouve de nombreuses des similitudes avec mon roman», note Abdelkrim Branine.

«Comme le personnage central du "Petit Sultan", celui de "La Fièvre" est d’abord le chouchou de tous avant de devenir un mouton noir et d'être écarté de l’équipe de France. Pareillement la fachosphère s’emballe. Pareillement le club où évolue le héros proscrit est situé en banlieue parisienne et réunit des joueurs de cité, etc.» Abdelkrim Branine

Un élément finit de convaincre Abdelkrim Branine que «tant de coïncidences entre "La Fièvre" et "Le Petit Sultan" ne peuvent pas être des hasards». «Dans le quatrième épisode, le patron du club de banlieue, interprété par Benjamin Biolay, instaure la démocratie conrinthiane, qui fait référence à un modèle de gestion opposé au foot business, dont je parle dans mon livre.»

«Qu’on accorde à mon livre la place qu’il mérite»

Cette référence, il faut l’avoir en soi, il faut l’avoir travaillée pour la faire apparaître, estime l’auteur du «Petit Sultan». «Cette référence, je l’ai en moi. La démocratie conrinthiane renvoie aux Corinthians, l’équipe brésilienne où jouait la star des années 80 Socrates, à qui l’on doit ce modèle de gestion. Le plus piquant, et je ne crois définitivement pas à un hasard, c’est que Benjamin Biolay parle de Socrates dans la série.»

Aujourd’hui, Abdelkrim Branine demande deux choses:

«Je veux qu’on accorde à mon livre la place qu’il mérite. Je souhaite trouver un arrangement à l’amiable afin d’obtenir une compensation financière pour le tort causé»

Joint par watson, la production de «La Fièvre» n'avait pas donné suite à nos sollicitations au moment de la publication du présent article.