Pourquoi l'ère des créateurs stars touche à sa fin

Marc Jacobs, John Galliano, Karl Lagerfeld... Voici pourquoi l&#039;ère des couturiers vedettes est révolue.
Pourquoi l'ère des créateurs stars touche à sa fin

La mode tourne la page des couturiers vedettes pour mettre en avant une génération plus discrète, centrée sur le produit et l’expertise technique. Entre Dior, Chanel et Bottega Veneta, des profils expérimentés incarnent désormais une créativité plus mesurée, mais tout aussi stratégique.
04.10.2025, 18:5304.10.2025, 18:53
marine do-vale, paris / afp

Les nominations de Jonathan Anderson chez Dior et de Matthieu Blazy chez Chanel semblent tourner la page des créateurs stars, au profit de profils centrés sur le produit plus que sur leur mise en scène.

«Les marques se ridiculisent»: la mode traverse une crise

Peu présent dans les médias ou sur les réseaux sociaux, silhouette décontractée et une vie privée tenue à l’écart du public: les deux quadragénaires sont à rebours des figures flamboyantes d’hier.

A leur image, Glenn Martens, qui a succédé au fantasque John Galliano chez Maison Margiela, Michael Rider, remplaçant de l’influent Hedi Slimane à la tête de Celine, ou encore Pierpaolo Piccioli, qui prend le relais du provocateur Demna chez Balenciaga, dessinent les contours d’une génération de designers plus en retrait.

John Galliano, designer during Cruise 2008 - Christian Dior - Runway at 7 World Trade Center in New York City, New York, United States. (Photo by M. Von Holden/WireImage for Christian Dior Inc-DUPLICA ...
Le sulfureux et génial John Galliano lors du défilé de la collection Dior Croisière 2008 à New York.WireImage

«C’est un peu la saison qui récompense les bons élèves», résume auprès de l’AFP Pierre Groppo, rédacteur en chef mode et lifestyle de Vanity Fair France.

«On est loin des Galliano ou Karl Lagerfeld, reconnaissables entre tous, qui étaient vraiment des entités au-dessus des marques»
Adrien Communier, chef de rubrique mode chez GQ France

Recréer de la valeur

L’âge d’or des créateurs stars, dans les années 1990 et 2000, a vu émerger des directeurs artistiques devenus aussi célèbres que les maisons qu’ils incarnaient.

TOKYO, JAPAN - MARCH 22: Designer Karl Lagerfeld walks on the runway during the Chanel 2012 Spring/Summer Haute Couture Collection Show at Shinjuku Gyoen Park on March 22, 2012 in Tokyo, Japan. (Photo ...
Karl Lagerfeld, en mars 2012, à la fin du défilé Haute Couture printemps-été de Chanel à Tokyo.Getty Images AsiaPac

Désormais, la mode revient à des créateurs davantage au service de la maison. Après plusieurs années fastueuses post-Covid, ce repositionnement intervient dans un contexte économique moins favorable.

Le secteur est confronté à un ralentissement de la demande, notamment en Asie, et à l’offensive protectionniste des Etats-Unis, qui ont imposé de nouveaux droits de douane. «Les marques cherchent à recréer de la valeur. Elles ont besoin de légitimer leur position en retrouvant une vraie valeur ajoutée», observe Alice Feillard, directrice des achats homme des Galeries Lafayettes.

Ces deux créateurs de mode ont «une lourde responsabilité»

«C’est exactement ce que demande aujourd’hui le client», poursuit-elle, moins de show et plus de style.

«La prise de parole se fera sur l’histoire des maisons, leur expertise technique et le produit en lui-même»
Alice Feillard, directrice des achats homme
des Galeries Lafayettes

Discrets mais expérimentés

Dans ce contexte, Jonathan Anderson et Matthieu Blazy apparaissent comme des choix stratégiques. «Tous deux partagent une approche fondée sur la culture, la technique et l’intelligence du vêtement, avec une vision artistique inscrite dans le temps long, pas dans le buzz», explique Sophie Abriat, autrice spécialiste de la mode et du luxe.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 29: Fashion designer Jonathan Anderson walks the runway during the Loewe Ready to Wear Spring/Summer 2024 fashion show as part of the Paris Fashion Week on September 29, 2023 ...
Jonathan Anderson lors du défilé Loewe Prêt-à-porter printemps/été 2024 dans le cadre de la Fashion Week de Paris.Image: Gamma-Rapho

S’ils sont relativement peu connus du grand public, leur parcours parle pour eux. Avant d’être nommé à la tête des lignes homme, femme et haute couture de Dior, le Nord-Irlandais Jonathan Anderson a déjà fait ses preuves au sein de LVMH. A la tête de la marque espagnole Loewe ces onze dernières années, il en a fait une des plus grosses réussites du groupe de luxe, sans oublier l’ascension de sa propre griffe JW Anderson.

Le Franco-Belge Matthieu Blazy a participé au regain de popularité de la griffe italienne Bottega Veneta (groupe Kering), dont il a été le directeur artistique de 2021 à 2024, donnant un sens du mouvement et de l’audace au cuir tressé caractéristique de la griffe italienne.

Ce couple romand «sans limites» a séduit Rita Ora et Amhed Sylla

Des profils expérimentés dont «l’objectif n’est pas tant de faire la révolution que d’avoir un propos cohérent, authentique et fort, qui résonne à la fois par rapport à la maison et à l’évolution des consommateurs», souligne Serge Carreira, professeur affilié à Sciences Po Paris et spécialiste de l’industrie du luxe.

Model Tessa Bruinsma walks the runway in a molded camel colored peacoat and matching pants from the Bottega Veneta fall 2022 ready to wear collection. Fall 2022 marks the debut of creative director Ma ...
Caban moulé couleur camel et pantalon assorti issus de la collection prêt-à-porter automne 2022 de Bottega Veneta, qui marque les débuts du directeur artistique Matthieu Blazy.Image: Penske Media

«La starification se fera plus par la marque que par les designers. C’est une très bonne chose: on a besoin de retrouver plus de créativité», se réjouit Alice Feillard. Moins visibles, ces créateurs «n’en sont pas moins exposés», rappelle toutefois Sophie Aubriat.

«On attend d’eux non seulement une vision créative forte, mais aussi des résultats financiers concrets»
Sophie Aubriat
