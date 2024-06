Législatives: il offre 50 euros à ses salariés pour les inciter à voter

Le chien le plus moche du monde, c'est lui

Se contenter de «porter la bonne parole» en faveur du vote auprès de ses salariés n'aurait pas vraiment eu d'impact, a-t-il estimé. S'ils vont tous voter, son initiative lui coûtera au total 3500 euros, ce qui représente «un bel effort (...) mais on va les payer vraiment avec le sourire», a-t-il assuré. (jch/ats)

Le patron a assuré à l'AFP qu'il n'avait pas vu d'initiatives similaires dans d'autres entreprises et que l'idée lui était venue en réfléchissant au phénomène de l'abstention, qui s'est élevée à 45% à Saint-Blaise lors des européennes du 9 juin (48,51 en France).

«On a la chance de vivre dans une démocratie» souvent citée «en référence à l'international» et la devise «liberté, égalité, fraternité», ce n'est pas «que des mots», a fait valoir Pascal Biscroma, qui gère avec son frère l'entreprise transportant en particulier du sable et des ordures:

«Face à ce relâchement par rapport à l'acte civique, il a décidé de proposer cette incitation financière de 50 euros, une somme qui représente beaucoup pour certains salariés, et pour la majorité des Français»

Parmi les 70 salariés de Courbaisse Transports, installé dans la plaine du Var, beaucoup «sont un peu défaitistes», a expliqué à l'AFP le cogérant, Pascal Biscroma, confirmant une information du quotidien Nice-Matin. «L'esprit général c'est: 'pourquoi je vais aller voter? Ca ne sert à rien, il n'y a rien qui se fait comme on veut'»:

Plus de «International»

Pascal Biscroma et ses employés avec leur carte d'électeur à Nice.

Pascal Biscroma et ses employés avec leur carte d'électeur à Nice. Image: x

