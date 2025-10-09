La tombe de Robert Badinter a été dégradée: «Un acte lâche»
Selon une source policière française, les mots «Eternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la République le sanctifient» ont été tagués avec une peinture bleue sur la pierre tombale de l'ancien avocat et ministre de la Justice Robert Badinter, décédé en février 2024.
La dégradation de la tombe de l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France survient quelques heures avant son entrée au Panthéon jeudi soir, lors d'une cérémonie solennelle présidée par Emmanuel Macron.
«La République plus forte que la haine»
«Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire», a aussitôt réagi le chef de l'Etat.
La maire communiste de Bagneux, Marie-Hélène Amiable, a condamné «un acte lâche». «Les inscriptions retrouvées par la police mettent en accusation ses engagements contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité», a accusé l'édile. Dans un communiqué, elle dénonce:
«On peut profaner une tombe, pas une conscience», a réagi sur X Juliette Méadel, ministre démissionnaire de la Ville et élue à Montrouge, commune voisine de Bagneux.
Une enquête a été confiée à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. (ag/afp)