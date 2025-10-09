L'ancien ministre de la Justice Robert Badinter est décédé en 2024. Image: afp

La tombe de Robert Badinter a été dégradée: «Un acte lâche»

La tombe de l'ancien ministre de la Justice Robert Badinter, qui doit entrer jeudi au Panthéon, a été dégradée au cimetière parisien de Bagneux. Une enquête est ouverte.

Selon une source policière française, les mots «Eternelle est leur reconnaissance, les assassins, les pédos, les violeurs, la République le sanctifient» ont été tagués avec une peinture bleue sur la pierre tombale de l'ancien avocat et ministre de la Justice Robert Badinter, décédé en février 2024.

La dégradation de la tombe de l'artisan de l'abolition de la peine de mort en France survient quelques heures avant son entrée au Panthéon jeudi soir, lors d'une cérémonie solennelle présidée par Emmanuel Macron.

«La République plus forte que la haine »

«Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire», a aussitôt réagi le chef de l'Etat.

«La République est toujours plus forte que la haine» Emmanuel Macron, sur X.

La maire communiste de Bagneux, Marie-Hélène Amiable, a condamné «un acte lâche». «Les inscriptions retrouvées par la police mettent en accusation ses engagements contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité», a accusé l'édile. Dans un communiqué, elle dénonce:

«Elles sont indignes de cet ancien ministre et sénateur, porteur des avancées historiques qui ont permis d'abolir la peine de mort en France, en 1981 et de dépénaliser l'homosexualité en 1982.»

«On peut profaner une tombe, pas une conscience», a réagi sur X Juliette Méadel, ministre démissionnaire de la Ville et élue à Montrouge, commune voisine de Bagneux.

«Robert Badinter est la conscience et le visage de la République et ça, personne ne nous l'enlèvera»

Une enquête a été confiée à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. (ag/afp)