Macabre découverte en France le jour de Noël

FRANCE-POLICE/INVESTIGATION A police car speeding through the streets of Paris during an intervention on January 19, 2025.
Un sans-abri a été retrouvé mort jeudi à Reims. Agé de 35 ans, il est vraisemblablement décédé du froid.
26.12.2025, 07:4826.12.2025, 07:48

Le corps d'un sans-abri, probablement décédé en raison du froid, a été retrouvé jeudi à Reims, a annoncé le parquet de la ville, alors que la moitié nord de la France est touchée par une vague de froid.

Agé de 35 ans, cet homme était «bénéficiaire d'un dispositif de logement social mais n'y restait pas», selon François Schneider, procureur de Reims.

«Le sans-abrisme a beaucoup augmenté en Suisse»

Une autopsie aura lieu vendredi et une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort, a-t-il ajouté, précisant que le froid était la cause «probable» du décès, lequel remonte sans doute à la nuit de mercredi à jeudi.

Le sans-abri était notamment connu pour des ivresses publiques et manifestes, a précisé le procureur. (jzs/ats)

Des voitures «sapin de Noël»
