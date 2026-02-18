pluie modérée
Guerre contre l'Ukraine

Des pourparlers difficiles sur l'Ukraine s'achèvent à Genève

Police officers stand guard at the InterContinental Hotel during a meeting between Ukraine, Russia and the U.S. to discuss a peace plan aimed at ending the war, in Geneva, Switzerland, Wednesday, Feb. ...
Les négociations se sont tenues à l'hôtel Intercontinental, à Genève.Keystone

Des pourparlers «difficiles» s'achèvent à Genève

Les négociations entre Russes, Ukrainiens et Américains sont terminées au bout du lac. Et selon les différentes parties, les échanges ont été «tendus».
18.02.2026, 11:4918.02.2026, 11:49

Les pourparlers entre les Etats-Unis, l'Ukraine et la Russie se sont achevés à Genève après moins de 24 heures. Mercredi, Kiev et Moscou ont parlé de discussions «difficiles». Mais «constructives», selon le chef de la délégation russe Vladimir Medinski.

Au moment de quitter l'hôtel Intercontinental, Medinski a aussi affirmé à des journalistes russes que «la prochaine réunion aura lieu prochainement».

L&#039;ancien ministre de la Culture Vladimir Medinski dirige la délégation russe à Genève.
Vladimir MedinskiImage: Sofya Sandurskaya / Imago

Sur les réseaux sociaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi estimé que les négociations étaient «difficiles» et accusé Moscou de «faire traîner» les négociations. Et de déplorer à nouveau les attaques russes alors que les deux parties étaient venues à Genève pour discuter.

«Nous n'avons pas besoin de guerre»
Volodymyr Zelensky

«Une avancée significative»

Les pourparlers avaient démarré mardi sous un format avec les trois parties en plénière. Il s'est poursuivi mercredi dans des groupes thématiques sur des questions politiques et militaires, a expliqué le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov,

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'émissaire américain Steve Witkoff a garanti sur les réseaux sociaux que les discussions avaient permis «une avancée significative».

L&#039;émissaire américain Steve Witkoff doit tenter d&#039;obtenir un engagement de Téhéran sur son stock d&#039;uranium enrichi (archives).
Steve WitkoffKeystone

Une source proche de la délégation russe avait fait état d'échanges «très tendus». Avant le début des pourparlers, Oumerov avait admis ne pas avoir «des attentes excessives». Le président américain Donald Trump a mis la pression sur Kiev, souhaitant un accord «rapide».

Les affrontements se poursuivent

La délégation russe avait affirmé que la question des territoires de l'est de l'Ukraine serait abordée. Moscou souhaite récupérer l'ensemble du Donbass, y compris les territoires qui n'ont pas été pris par son armée, là où Kiev ne serait prête qu'à une possible zone de libre-échange.

L'Ukraine avait elle expliqué que la sécurité et les affaires humanitaires seraient au menu. Plusieurs conseillers à la sécurité nationale de pays européens étaient présents mardi dans les couloirs de l'hôtel.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

Les pourparlers ont eu lieu alors que les affrontements se poursuivent sur le terrain. Les autorités ukrainiennes avaient dénoncé de nombreuses attaques russes quelques heures avant que le dialogue démarre mardi à Genève. (jzs/ats)

