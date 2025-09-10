averses modérées14°
DE | FR
burger
International
France

Le mouvement qui veut «bloquer» la France sort de l'ombre

Le mouvement &quot;Bloquons tout&quot; sort de l&#039;ombre
Plusieurs blocages sont survenus dans l'agglomération parisienne dans le cadre de la mobilisation «Bloquons tout».Image: AFP

Le mouvement qui veut «bloquer» la France sort de l'ombre

Une cinquantaine d'interpellations ont eu lieu mercredi à Paris dans le cadre de la mobilisation «Bloquons tout». Quelque 6000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale française.
10.09.2025, 08:1110.09.2025, 08:11
Plus de «International»

Plusieurs actions et une cinquantaine d'interpellations, selon la police, ont eu lieu mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation «Bloquons tout».

Selon des chiffres transmis par la préfecture de police vers 07h30, les forces de l'ordre ont procédé à 51 interpellations dans l'agglomération parisienne. Quelque 6000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale, où différentes actions ont été constatées par des journalistes de l'AFP.

Un mystérieux mouvement veut «tout bloquer» en France

Une trentaine de motos

A l'aube, une centaine de jeunes militants de la mouvance autonome a bloqué un dépôt de bus dans le 18e arrondissement de Paris, avant l'intervention des forces de l'ordre autour de 06h15 avec des gaz lacrymogènes. Ils sont ensuite descendus sur le périphérique au niveau de la porte de Clignancourt, bloquant la circulation avant de s'en aller.

Porte de Bagnolet, une unité des forces de l'ordre a interpellé vers 06h30 plusieurs jeunes manifestants descendus sur le périphérique, a constaté une journaliste de l'AFP. Un blocage était en cours porte de Montreuil vers 07h30, selon une reporter de l'AFP, qui a vu une trentaine de motos de la Brav-M (brigade de la répression de l'action violente motorisée) entrer sur le périphérique dans les deux sens. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
2
Donald Trump a trouvé son double démocrate et ça ne lui plait pas
de Christoph Cöln
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
Xi, Poutine et Kim défient Trump lors d'un défilé géant
de Ludovic EHRET, Laurent LOZANO
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
3
Washington accuse l’Europe de «prolonger la guerre en Ukraine»
de Thomas Wanhoff
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
Trump souffre du même mal que Poutine: «Leur santé est une arme de guerre»
de Fred Valet
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
La Norvège a une arme secrète contre le CO2 et la Suisse veut en profiter
de Niels Anner
Thèmes
Les manifestations pro-palestiniennes se multiplient
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
2
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission
François Bayrou a remis sa démission à Emmanuel Macron, plongeant l’exécutif français dans une nouvelle zone de turbulences.
Le premier ministre français François Bayrou a quitté mardi l'Elysée après avoir remis sa démission au président Emmanuel Macron, ont constaté des journalistes de l'AFP.
L’article