Plusieurs blocages sont survenus dans l'agglomération parisienne dans le cadre de la mobilisation «Bloquons tout». Image: AFP

Le mouvement qui veut «bloquer» la France sort de l'ombre

Une cinquantaine d'interpellations ont eu lieu mercredi à Paris dans le cadre de la mobilisation «Bloquons tout». Quelque 6000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale française.

Plusieurs actions et une cinquantaine d'interpellations, selon la police, ont eu lieu mercredi matin dans l'agglomération parisienne notamment à la suite de blocages ou tentatives de blocage du périphérique dans le cadre de la mobilisation «Bloquons tout».

Selon des chiffres transmis par la préfecture de police vers 07h30, les forces de l'ordre ont procédé à 51 interpellations dans l'agglomération parisienne. Quelque 6000 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale, où différentes actions ont été constatées par des journalistes de l'AFP.

Une trentaine de motos

A l'aube, une centaine de jeunes militants de la mouvance autonome a bloqué un dépôt de bus dans le 18e arrondissement de Paris, avant l'intervention des forces de l'ordre autour de 06h15 avec des gaz lacrymogènes. Ils sont ensuite descendus sur le périphérique au niveau de la porte de Clignancourt, bloquant la circulation avant de s'en aller.

Porte de Bagnolet, une unité des forces de l'ordre a interpellé vers 06h30 plusieurs jeunes manifestants descendus sur le périphérique, a constaté une journaliste de l'AFP. Un blocage était en cours porte de Montreuil vers 07h30, selon une reporter de l'AFP, qui a vu une trentaine de motos de la Brav-M (brigade de la répression de l'action violente motorisée) entrer sur le périphérique dans les deux sens. (jzs/afp)