Sur la photo de gauche, on voit des ouvriers se précipiter sous les décombres. Image: dr

On a frôlé le drame chez Zara

Une spectaculaire chute d’échafaudage s’est produite samedi dans le centre de Paris, à proximité de la très fréquentée rue de Rivoli. L’accident n’a fait aucun blessé, malgré l’importante quantité de gravats et de structures métalliques tombés au sol.

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Ce samedi 16 mai, vers 10 heures 30, un échafaudage qui servait à des travaux de réfection de la façade d'un magasin Zara parisien, s'est effondré. Plus de peur que de mal, mais l'issue de ce samedi aurait pu être dramatique.

Sur certaines vidéos, on peut voir des ouvriers dégager l'un de leur collègue coincé sous des gravats. Un incident qui rappelle le tragique accident qui avait tué trois personnes et fait onze blessés, dont trois graves à Prilly (VD) , le 12 juillet 2024.

Mais cette fois, fort heureusement, les pompiers de Paris se sont montrés rassurants et ont indiqué qu'«aucun blessé, aucune victime» n'était à déplorer. Précisant que dans les premières minutes suivant l’accident, des chiens ont également déployés afin de vérifier qu’aucune personne ne se trouvait ensevelie sous les débris.

Un bilan rassurant si on se rappelle que la France est le pays enregistrant le plus grand nombre d'accidents de travail mortels en Europe, selon Eurostat, institut européen de statistique. La France totalise en effet 3,6 décès au travail pour 100 000 employés, contre 1,13 en Suisse et 1,63 en moyenne européenne.

L'échafaudage d’un magasin Zara s’effondre à Paris Vidéo: watson

Dans ce cas précis, l’échafaudage était installé contre la façade d’un magasin Zara, actuellement en travaux dans la rue Nicolas-Flamel, dans le 4e arrondissement. Les équipes de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont rapidement intervenues pour sécuriser la zone. Les pompiers ont notamment dû stabiliser la partie supérieure de l’échafaudage, qui menaçait à son tour de céder.

Des bras élévateurs ont été mobilisés afin d’inspecter et démonter les éléments les plus instables. La partie basse de l’installation a quant à elle été entièrement démontée pour éviter tout nouveau risque. Par mesure de sécurité, la rue Nicolas-Flamel a été temporairement fermée à la circulation sur décision de la préfecture de police. Le secteur a finalement pu rouvrir au public en début d’après-midi. (hun)