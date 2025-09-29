Sébastien Lecornu a dénoncé une «fausse polémique». Keystone

Le premier ministre français aurait menti sur son CV

Sébastien Lecornu est accusé d'avoir fait croire qu'il avait un master 2 de droit. Un syndicat de fonctionnaires a déposé une plainte à son encontre.

Un syndicat représentant les fonctionnaires de l'Education nationale (Snapen) a déposé plainte contre le premier ministre français Sébastien Lecornu, l'accusant d'avoir fait croire qu'il détenait un master 2 de droit public, alors qu'il n'a pas validé sa deuxième année de diplôme.

Une réforme a eu lieu en France dans les années 2000 pour s'adapter aux critères européens (bachelier, master, doctorat). Ont alors été supprimés notamment la maitrise (Bac +4) et le DEA ou DESS (Bac+5). Le nouveau système a instauré, entre autres, le master 1 (Bac+4) et le master 2 (Bac+5).

«En connaissance de cause»

Mi-septembre, le site d'information français Mediapart a révélé que Sébastien Lecornu n'avait pas le diplôme de master, qui s'obtient en deux ans, contrairement à ce qu'affirmaient sa page sur le site du ministère des Armées lorsqu'il était encore à ce poste, sa page sur le réseau social LinkedIn ou encore sa présentation lors d'une conférence universitaire.

Interrogé sur le sujet vendredi au quotidien Le Parisien, Sébastien Lecornu a répondu qu'il avait «validé (sa) maîtrise en droit, donc un master 1».

«J'ai ressenti dans cette fausse polémique une forme de mépris social» Sébastien Lecornu

Dans la plainte, que l'AFP a pu consulter, le syndicat reproche au ministre d'avoir voulu «faire croire (qu'il) était titulaire d'un master de droit public» et «utilisait en connaissance de cause un diplôme dont il n'était pas titulaire».



«Absence de transparence»

«Aucun diplôme n'est requis pour être membre d'un gouvernement et le fait de ne pas avoir obtenu de master 2 n'est pas un signe d'incompétence», a souligné lundi l'avocat du syndicat français Snapen, Me Vincent Brengarth.

«Toutefois, l'absence de transparence sur le niveau d'études acquis, par un ministre d'Etat, est de nature à porter atteinte à la crédibilité de la certification par les universités publiques françaises, à l'égalité républicaine, à l'honneur des enseignants-chercheurs et, plus généralement, à la mission de service public confiée aux établissements d'enseignement supérieur», ajoute-t-il.

Sur son site officiel, Sébastien Lecornu mentionne aujourd'hui simplement des «études de droit à l'université Paris 2 Panthéon Assas», sans précision. Sur LinkedIn, à la rubrique formation, il indique «Master, droit public général, 2005-2008», à Panthéon-Assas Université. (jzs/afp)