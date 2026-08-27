L'accident est survenu sur la ligne de téléphérique du pic Blanc, à l'Alpe d'Huez (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Une télécabine heurte une grue: 23 blessés à l'Alpe d'Huez

Un grave accident de téléphérique est survenu mercredi dans la station française. La maladresse du conducteur d'un camion-grue pourrait en être à l'origine.

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Une cabine de téléphérique a heurté mercredi un camion-grue de chantier dans la station de l'Alpe d'Huez. L'accident a fait 23 blessés dont trois grièvement atteints, ont indiqué jeudi la mairie et la préfecture de l'Isère. «Il y a surtout des gens choqués, des commotions et les personnes hospitalisées sont a priori toutes sorties» dans la soirée, a précisé à l'AFP le maire de la commune Jean-Yves Noyrey.

Mercredi vers 09h30, une cabine transportant une cinquantaine de personnes sur la ligne du pic Blanc, a heurté le bras articulé d'un camion-grue en quittant une gare située à 2700 mètres d'altitude, a-t-il expliqué à l'AFP, confirmant une information d'Ici. Des gendarmes enquêtent pour comprendre les circonstances exactes de l'accident, mais il se pourrait que le conducteur de la grue ait oublié qu'un téléphérique passait au-dessus, a-t-il ajouté.

«Elles ont cru qu'elles allaient mourir»

Les téléphériques sont conçus pour se stabiliser en cas de coup de frein brusque mais «en tapant la grue, la benne s'est inclinée et les personnes à bord ont glissé», a ajouté le maire. «Elles ont cru qu'elles allaient mourir», «mais la conductrice a bien réagi en faisant marche arrière pour remettre la cabine à plat.»

Au total, la préfecture a fait état de 23 victimes au total, dont les trois grièvement blessées prises en charge en urgence absolue, et 13 en urgence relative. La plupart ont été prises en charge au cabinet médical d'Huez et cinq transférées au CHU de Grenoble, dont une femme enceinte pour des vérifications. (jzs/ats/afp)