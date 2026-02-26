bien ensoleillé14°
Deux croix gammées apparaissent dans l’ancien camp de Drancy

epa11856776 View of the Muette site, a former internment camp for Jews, where over 63,000 were deported to the extermination camps, as seen from inside of the the Shoah Memorial in Drancy, Paris subur ...
Le camp d'internement de Drancy fut le principal point de départ, entre août 1941 et août 1944, des déportés juifs de France vers les camps d'extermination nazis.Keystone

À Drancy, près de Paris, des halls d’immeuble de l’ancien camp où 63 000 Juifs ont été internés avant d’être déportés vers Auschwitz-Birkenau ont été tagués avec des croix gammées.
26.02.2026, 16:5026.02.2026, 16:50

Deux croix gammées ont été taguées dans l'ancien camp de Drancy, près de Paris, où près de 63 000 Juifs ont été internés durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être déportés vers Auschwitz-Birkenau, a constaté un journaliste de l'AFP jeudi.

Les deux croix ont été dessinées dans deux halls d'immeuble différents. L'une, de quelques centimètres de diamètre, l'a été au rez-de-chaussée, tandis que l'autre, de près d'un mètre de diamètre, est au cinquième et dernier étage du bâtiment, très vétuste et en voie de réhabilitation.

«C'est très choquant», réagit auprès de l'AFP Moussa Cissokho, 37 ans, qui vit depuis six ans à l'étage du dessous et n'avait pas aperçu ce tag avant. S'il ne peut dater l'apparition de cette croix gammée, il pense qu'elle est récente, et n'imagine aucun de ses voisins en être à l'origine.

Gokhan Unver, candidat de la liste LFI-PCF (gauche) à la mairie de Drancy, qui a découvert ces tags mercredi soir lors d'une opération de porte-à-porte, a averti le bailleur ainsi que les associations mémorielles, a-t-il indiqué à l'AFP.

Les associations mémorielles dénoncent l’acte

Unver déclare à l'AFP:

«Dans ce quartier plus qu'un autre, autrefois camp de transit des victimes de la Shoah avant la déportation vers les camps de la mort par les nazis, ces gestes sont d'une gravité absolue»

Les Amis de la fondation pour la mémoire de la déportation (AFMD) ont publié sur Facebook un message dans lequel ils font part de «leur écoeurement et condamnent le plus fermement cet acte inqualifiable».

«En cette période dangereuse où les valeurs issues de la Libération sont remises en question pour préparer des matins bruns, nous en appelons aux responsables et autorités pour tout faire afin que les profanateurs soient rattrapés et condamnés et que ces remugles d'un passé dramatique n'entachent plus nos sociétés», a ajouté l'association.

Le camp d'internement de Drancy fut le principal point de départ, entre août 1941 et août 1944, des déportés juifs de France vers les camps d'extermination nazis. Un Mémorial, situé à proximité de la cité où ont été taguées les croix gammées, avait déjà subi des dégradations en mars 2024. (tib/ats)

La Suisse
