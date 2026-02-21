faible pluie
Droits de douane: «L'inconstance américaine affecte les PME»

«L'inconstance américaine affecte de manière immédiate les PME suisses»

La Chambre d’économie publique Grand Chasseral juge qu’un taux de 10% sur les droits de douane américains reste préférable aux 15% initialement envisagés.
21.02.2026, 11:1121.02.2026, 12:23
Patrick Linder, directeur de la Chambre d&#039;economie public du Grand Chasseral, pose vendredi 8 aout 2025 a Sonceboz. (KEYSTONE/Julien Grindat)
Patrick Linder, le directeur de la CEP.Keystone

La Chambre d'économie publique Grand Chasseral (CEP) considère qu'un taux de 10% appliqué aux droits de douane est toujours mieux que 15% à terme. Mais dans l'immédiat, elle estime que la situation reste complexe en raison des égarements et de l'inconstance des Etats-Unis.

«Comment planifier des investissements dans un pareil contexte», s'interroge le directeur de la CEP Patrick Linder interrogé samedi après l'annonce du président Donald Trump d'instaurer une nouvelle taxe mondiale de 10% après le revers infligé par la Cour suprême à sa politique commerciale.

«L'inconstance américaine affecte de manière immédiate les PME exportatrices suisses, fortement exposées.»
Patrick Linder

Pour le directeur de la CEP, les entreprises doivent gérer sans soutien politique des revirements que seule une culture forte de l'agilité et un esprit d'entreprise permettent d'encaisser.

«La volatilité du monde devrait nous engager à établir une vision claire de notre économie qui fait cruellement défaut actuellement.»
Patrick Linder

A cela, s'ajoute le poids du franc qui aggrave la situation sur le marché d'exportation. (dal/ats)

