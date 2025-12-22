en partie ensoleillé
La France va construire le plus grand porte-avions d’Europe

La France va construire le plus grand navire de guerre d’Europe

La France lance la construction d'un méga porte-avions. Long de 310m, il pourra accueillir 2000 membres d’équipage et 30 avions de combat, et sera le seul navire de guerre à propulsion nucléaire d'Europe.
22.12.2025, 14:5922.12.2025, 14:59
Anna-Lena Janzen / t-online
Un article de
t-online

En lançant la construction d’un porte-avions plus grand et plus moderne, la France entend renforcer sa position de puissance maritime. Dimanche, le président Emmanuel Macron a confirmé des projets qu’il avait déjà présentés en 2020. Le navire à propulsion nucléaire doit remplacer le porte-avions Charles de Gaulle, désormais vieillissant.

Avec un déplacement d’environ 80 000 tonnes, il sera presque deux fois plus lourd que son prédécesseur. Long de 310 mètres et large de 85 mètres, il offrira de la place pour 30 avions de combat et 2000 membres d’équipage. Le coût du projet, connu sous le nom de «Porte-Avions Nouvelle Génération» (PANG), est estimé à 10,25 milliards d’euros.

charles de gaulle aircraft carrier
Le porte-avions Charles de Gaulle sera remplacé à partir de 2038 par un navire plus moderne..Image: imago

Le navire sera le plus grand bâtiment de guerre jamais construit en Europe. Outre la France, seuls le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne disposent de porte-avions sur le continent. Les Etats-Unis en possèdent onze, la Chine trois et la Russie un.

Un nouveau service militaire en France: ce qu'il faut s'avoir

Lors d’une célébration de Noël, devant quelque 900 soldats français sur une base militaire française à Abou Dabi, aux Emirats arabes unis, près du détroit d’Ormuz, point de passage stratégique, Emmanuel Macron a lancé:

«A l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints. J’ai décidé de doter la France d’un nouveau porte-avions»

Emmanuel Macron explique également que la décision de lancer ce vaste programme a été prise cette semaine et que la construction du navire renforcerait aussi l’industrie française, en particulier les petites et moyennes entreprises.

Opérationnel à partir de 2038

La ministre de la Défense, Catherine Vautrin, a écrit sur la plateforme X que le nouveau navire entrerait en service en 2038. C’est à ce moment-là que le Charles de Gaulle devrait être retiré du service. Ce porte-avions était entré en service en 2001, environ 15 ans après l’attribution du contrat.

Macron veut «accroître la pression» sur la flotte fantôme de Poutine

Ces derniers temps, certains députés français du centre et de la gauche modérée avaient demandé un report du projet. Ils faisaient valoir la situation tendue des finances publiques du pays. La France est l’une des principales puissances militaires d’Europe et l’une des neuf puissances nucléaires avec les Etats-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, Israël, l'Inde, le Pakistan et Corée du Nord.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

