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Second tour des municipale: Participation en hausse

Aucun des trois candidats en lice pour compléter le Conseil administratif de Presinge (GE) n&#039;a obtenu la majorité absolue dimanche. Le second tour aura lieu le 29 mars (archives).
Le taux de participation au second tour des élections municipales était de 20,33% dimanche à 12h00.Keystone

Participation en hausse au second tour des municipales

À midi, 20,33% des électeurs ont voté pour le second tour des municipales françaises, un chiffre en hausse par rapport au premier tour le 15 mars, avec des écarts marqués selon les départements.
22.03.2026, 17:4422.03.2026, 17:45

Le taux de participation au second tour des élections municipales était de 20,33% dimanche à 12h00. Il est en hausse de près d'un point par rapport au premier tour le 15 mars à la même heure (19,37%), selon le ministère de l'Intérieur.

Au second tour des élections municipales de 2020, qui s'était déroulé en période de Covid, le taux de participation à 12h00 s'était établi à 15,29%, en baisse par rapport au scrutin précédent de 2014 dont le taux au second tour s'élevait à 19,83%. En 2008, la participation au second tour des municipales à 12h00 atteignait 23,68%, selon les données du ministère.

Fort suspense pour le second tour des municipales en France

La Mayenne est le département où la mobilisation a été la plus forte dimanche matin, avec un taux de participation de 33,58%, devant les Deux-Sèvres (33,19%) et le Lot (33,10%). La Seine-Saint-Denis connaît le taux de participation le plus faible, avec 12,35%, suivie par le Nord (13,03%) et les Yvelines (14,04%) mais aussi Paris où 14,6% des votants avaient déposé leur bulletin dans l'urne à 12h00.

Pour ce second tour des municipales, 17 092 867 électeurs sont appelés à voter, a souligné le ministère de l'Intérieur. (tib/ats)

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