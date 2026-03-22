Participation en hausse au second tour des municipales
Le taux de participation au second tour des élections municipales était de 20,33% dimanche à 12h00. Il est en hausse de près d'un point par rapport au premier tour le 15 mars à la même heure (19,37%), selon le ministère de l'Intérieur.
Au second tour des élections municipales de 2020, qui s'était déroulé en période de Covid, le taux de participation à 12h00 s'était établi à 15,29%, en baisse par rapport au scrutin précédent de 2014 dont le taux au second tour s'élevait à 19,83%. En 2008, la participation au second tour des municipales à 12h00 atteignait 23,68%, selon les données du ministère.
La Mayenne est le département où la mobilisation a été la plus forte dimanche matin, avec un taux de participation de 33,58%, devant les Deux-Sèvres (33,19%) et le Lot (33,10%). La Seine-Saint-Denis connaît le taux de participation le plus faible, avec 12,35%, suivie par le Nord (13,03%) et les Yvelines (14,04%) mais aussi Paris où 14,6% des votants avaient déposé leur bulletin dans l'urne à 12h00.
Pour ce second tour des municipales, 17 092 867 électeurs sont appelés à voter, a souligné le ministère de l'Intérieur. (tib/ats)