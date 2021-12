Si ça se trouve, il n'y aura pas de gagnant à «Koh-Lanta» ce mardi

Pour l'instant la production se demande comment elle pourrait éventuellement punir les candidats ayant triché. En effet, les aventuriers sont liés par contrat à l'émission et cette dernière ne peut pas décider unilatéralement de priver le gagnant de sont lot, (jah)

Alors que le but de l'émission est de survivre dans des conditions extrêmes, et donc se nourrir par soi-même, certains petits malins se seraient invités chez l'habitant ou à hôtel. N'ayant pas de cash sur lui, au moins l'un d'entre eux aurait ouvert une ardoise, promettant de payer une fois le gros lot en poche.

En effet, depuis quelques semaines les révélations de tricheries se multiplient autour de la célèbre émission de TF1 . Adventure Line Production, qui gère l'émission est en session de crise, rapporte Le Figaro . Les candidats et finalistes accusés de tricherie ont été entendus, tous ont réfuté les accusations.

C'est un nouvel épisode dans l'aventure «Koh-Lanta». La finale de ce mardi entre Claude, Laurent et Ugo pourrait ne pas voir de gagnant ou à tout le moins aucune remise du prix de 100 000 euros. En effet, la production de l'émission aurait eu accès à une image d'un repas clandestin auquel des candidats auraient participé. C'est un nouvel épisode dans la série de tricheries de cette saison.

La dose de rappel protège-t-elle longtemps? Et contre le variant Omicron?

Plus de «International»

De gauche à droite, Ugo, Laurent et Claude.

De gauche à droite, Ugo, Laurent et Claude.

Blanche Gardin dégomme le nombrilisme et ça vous concerne

La dose de rappel protège-t-elle longtemps? Et contre le variant Omicron?

Les plus lus

watson a jugé (très fort) vos personnages Disney préférés

Nous avons établi le classement des personnages de Disney qui vous ont le plus marqué. Qui est le plus sexy en diable, le plus terrifiant ou encore celui qui vous agace? Voici les résultats pas (toujours) étonnants de notre sondage.

Chez watson, on adore vous demander votre avis. Après vos conseillers fédéraux préférés ou vos goûts pour la fondue, on s'est intéressé à un autre sujet de la plus haute importance: les personnages Disney qui ont bercé votre enfance (ou vous ont traumatisé).