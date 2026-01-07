assez ensoleillé-5°
DE | FR
burger
International
France

Le mari de Brigitte Bardot révèle les causes du décès

Brigitte Bardot avec son mari Bernard d Ormale, le 16 juillet 1997
Bernard d'Ormale et Brigitte BardotImage: Collection ChristopheL via AFP

Le mari de Brigitte Bardot révèle les causes du décès

Selon Bernard d'Ormale, l'icône du cinéma a succombé à un cancer. Il a également expliqué pourquoi elle ne sera finalement pas enterrée sur sa propriété de La Madrague.
07.01.2026, 09:5307.01.2026, 09:53

L'actrice française Brigitte Bardot, dont les obsèques sont célébrées mercredi à Saint-Tropez, a été emportée par un cancer. C'est ce qu'a déclaré son mari à l'hebdomadaire Paris Match.

Icône du cinéma devenue passionaria de la cause animale, B.B. «avait très bien résisté aux deux opérations subies pour soigner le cancer qui l'a emportée», a relaté son mari, Bernard d'Ormale, dans un entretien paru mardi soir sur le site de Paris Match.

5 anecdotes WTF sur Brigitte Bardot pour briller en société

Bernard d'Ormale n'a pas précisé de quel type de cancer était atteinte Brigitte Bardot, décédée le 28 décembre à 91 ans. L'ancienne actrice et chanteuse avait été hospitalisée à deux reprises à l'automne sans que les raisons de sa prise en charge ne soient alors détaillées. Elle avait souffert d'un cancer du sein dans les années 1980.

«Elle voulait toujours absolument rentrer à la Madrague», sa célèbre villa de Saint-Tropez, dans le département du Var, où elle est décédée, a ajouté son mari. «Et là, c'était plus compliqué, notamment à cause de douleurs dorsales qui ne passaient pas, la faisaient souffrir, l'épuisaient. C'était inconfortable, même lorsqu'elle était alitée».

«Cependant, elle a été consciente et soucieuse du sort des animaux jusqu'au bout»

Enterrée avec ses parents

Dans cet entretien à Paris Match, Bernard d'Ormale a aussi précisé les raisons de l'inhumation de Bardot au cimetière marin de Saint-Tropez, alors qu'elle avait souvent exprimé son souhait d'être enterrée à La Madrague.

«Il y a quelques années, elle s'est rendu compte que ce ne serait pas gérable pour la mairie... Imaginez les processions de touristes s'agglutinant le long de l'étroit sentier littoral. (...) Brigitte s'était donc résignée à renoncer aux démarches, acceptant l'idée de rejoindre le caveau où se trouvent ses parents, qu'elle adorait, au cimetière marin», a détaillé d'Ormale.

La longue histoire de Brigitte Bardot avec l'extrême droite

Les obsèques, organisées mercredi à Saint-Tropez, se feront «dans la simplicité», avait détaillé à l'AFP Bruno Jacquelin, directeur des relations publiques de sa Fondation dédiée à la protection des animaux, le combat de sa vie. (jzs/ats)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
de Marine Brunner
Kim Kardashian dégomme des gens
Kim Kardashian dégomme des gens
de Sainath Bovay
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
de Margaux Habert
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Thèmes
Un élan entre dans un cinéma en Alaska
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les prochains pays sur la liste de Trump
Quelques jours seulement après l'enlèvement du président Nicolas Maduro au Venezuela par les forces américaines, Donald Trump n'a pas caché que d'autres pays étaient dans sa ligne de mire, laissant le reste du monde se demander: à qui le tour?
A bord d'Air Force One dimanche, le président américain a évoqué tour à tour devant la presse la Colombie, Cuba, le Groenland, le Mexique, et l'Iran.
L’article