Ces vêtements en référence à Epstein font polémique

Un collectif français dénonce la vente sur internet de vêtements associés au criminel sexuel américain. Vinted et eBay ont réagi.

Le collectif Mouv'Enfants a dénoncé mercredi la commercialisation sur des plateformes en ligne de vêtements associés à Jeffrey Epstein, demandant d'en «bannir la vente». Des sweats marine à col camionneur, brodés des initiales JEE (Jeffrey Edward Epstein), répliques d'un vêtement que portait le pédocriminel sur des photos, ont été retrouvés sur Etsy, Vinted, AliExpress ou encore eBay.

«Jeffrey Epstein n'est pas une référence culturelle, c'est un pédocriminel responsable d'un système organisé de violences sexuelles sur des adolescentes», déclare dans un communiqué le collectif engagé dans la lutte contre la pédocriminalité.

«Faire du business avec l'image d'un pédocriminel est obscène. (...) Quand les plateformes gagnent de l'argent sur l'image d'un pédocriminel, elles participent à sa banalisation»

«Il faut agir pour bannir la vente de ce type d'objets qui montrent que les plateformes ne sont pas contrôlées. Imagine-t-on des T-shirts Fourniret ou Marc Dutroux?», a déclaré Arnaud Gallais, fondateur de Mouv'Enfants.

Vinted et eBay ont depuis annoncé qu'ils allaient retirer de la vente les sweats en question.

Des t-shirts Trump-Epstein

Sur Vinted, des dizaines de références identiques du pull brodé étaient disponibles en recherchant «Jeffrey Epstein» ou «Epstein quartier zip» (modèle du pull) dans l'application, avant d'être effectivement retirés.

«La mise en vente d'articles promouvant toute forme d'abus sexuel est explicitement interdite. Nous appliquons donc une politique de tolérance zéro à l'égard de tout contenu inapproprié ou choquant, y compris les annonces faisant référence à des actes criminels», assure Vinted dans un communiqué.

La vente de ces produits illustre «l'impunité» dont bénéficient les grandes plateformes numériques, dénonce le collectif, rappelant la vente en ligne, fin 2025, de poupées sexuelles représentant des enfants.

Certains T-shirts retrouvés sur des plateformes semblent plutôt dénoncer des liens supposés entre Jeffrey Epstein et le président américain Donald Trump en les montrant côte à côte.

Donald Trump a évolué dans les mêmes cercles que Jeffrey Epstein mais assure avoir rompu avec lui bien avant sa mort et n'avoir pas eu connaissance de ses crimes sexuels. (jzs/afp)