Sextape et ecstasy: il se passe de drôles de trucs au Sénat français

La vénérable chambre haute du Parlement français est prise dans un tourbillon d'affaires à caractère sexuel. Et les scandales ne s'arrêtent pas là.

Stefan Brändle, Paris / ch media

Les Français ne savent pas vraiment s'ils doivent rire ou pleurer. Une chose est certaine, nombreux sont ceux qui ne rient plus en observant les conditions déplorables qui règnent dans la deuxième chambre du Parlement.

Une vidéo est au cœur de l'affaire révélée, mercredi, dans le journal d'investigation satirique Le Canard Enchaîné. On y voit un sénateur debout, le pantalon baissé, dans son bureau parlementaire du Palais du Luxembourg, le siège du Sénat. L'homme politique y serait dévêtu «jusqu'aux chaussettes», affirment certains qui ont vu la vidéo, «jusqu'aux chevilles», confirment les autres.

Le président du sénat tente de cacher l'histoire

Tous parlent d'une «sextape», excluant ainsi un simple traitement médical. En effet, on doit l'existence de cette vidéo à une assistante médicale, cette femme se vanterait d'être «intouchable» et «protégée par un parlementaire très influent». Elle affirmait être en possession d'une vidéo compromettante qui lui permet de faire pression sur un certain nombre de membres du Sénat depuis deux ans. Ces images lui donneraient:

«Le pouvoir de faire virer n'importe qui»

En octobre, un médecin se plaint du comportement de l'assistante médicale et alerte les ressources humaines. Les images compromettantes finissent par être transmises au président du Sénat qui tente visiblement de garder cette affaire secrète.

Même l'impertinent Canard Enchaîné n'ose pas révéler de quel représentant de la Chambre haute du Parlement français il s'agit. Le sénateur serait-il trop reconnaissable? Ou l'affaire, trop chaude? En tout cas, elle est remontée jusqu'au sommet de l'Etat.

La vidéo donne, par ailleurs, une mauvaise image au Sénat, ce qui affecte inévitablement son président, Gérard Larcher, rival de Macron, déjà ébranlé par d'autres affaires impliquant déjà le supérieur de l'assistante médicale.

Gérard Larcher. Keystone

Ecstasy dans le champagne: l'autre affaire

En novembre, ce médecin employé au Sénat aurait protégé un autre sénateur, Joël Guerriau, qui avait versé de l'ecstasy dans le champagne d'une collègue députée de l'Assemblée nationale – la première chambre du Parlement français – afin de pouvoir abuser d'elle. La députée a pu se sauver de justesse dans un service d'urgence. L'affaire de la drogue a fait des vagues à Paris, car le sénateur impliqué est une figure bien connue dans la capitale française.

Le président du Sénat fait, depuis, tout ce qui est en son pouvoir pour déloger l'individu – entre-temps poursuivit en justice – de son poste ou du moins de certaines de ses fonctions. Cependant, le médecin du Sénat a délivré au consommateur d'ecstasy un certificat médical, le rendant à son tour «intouchable».

L'affaire de la sextape accable également Gérard Larcher pour une autre raison. En plein milieu des manifestations paysannes, les sénateurs se sont accordé une augmentation de 700 euros. Leur avance de frais de mandat passe ainsi de 5900 à 6600 euros. Cette somme dépasse encore largement celle de l'Assemblée nationale.

Ce qui a provoqué la colère de la population, et pas seulement dans le monde paysan. Le Parlement n'accorde la compensation de l'inflation qu'à lui-même, et non à la population rurale qui s'appauvrit, entend on partout. Aujourd'hui, ces affaires sexuelles révèlent d'autres mœurs très «parisiennes», dédaignées à la campagne qui s'agace.

Pour donner un coup de fouet, le président Larcher a licencié sur-le-champ le médecin du Sénat. Après la dernière révélation du Canard Enchaîné, son assistante ne restera probablement pas intouchable bien longtemps.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci