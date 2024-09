Il se trame quelque chose en France: Macron à plusieurs rendez-vous ce lundi

Voici les noms de bébés les plus rares de Suisse

Le temps presse pour un nouveau gouvernement, car le budget 2025 doit être déposé au Parlement le 1ᵉʳ octobre au plus tard. (jah/ats)

Et encore faut-il aussi qu'Emmanuel Macron et son futur premier ministre s'accordent sur les modalités de leur entente.

Le RN, parti d'extrême droite, troisième bloc à l'Assemblée derrière la gauche et les macronistes, pourrait de son côté ne pas censurer immédiatement un nouveau premier ministre, a déclaré le député RN Jean-Philippe Tanguy. Mais il le ferait «sans doute» au moment du budget, a-t-il ajouté.

Et les autres

Mais il n'a pas l'appui des dirigeants de son parti qui veulent arriver en opposants à la présidentielle de 2027 et refusent toute coalition ou participation au futur gouvernement.

Ce dernier souhaite un «premier ministre de droite» et juge que l'ancien ministre Xavier Bertrand, 59 ans, serait «un bon choix». Président du parti de droite Les Républicains et d'une région du nord de la France, Bertrand, qui succèdera à Sarkozy dans le bureau d'Emmanuel Macron, n'a pas caché que la fonction l'intéresserait.

«Quelles sont les garanties pour Bernard Cazeneuve (...) alors même qu'il n'a pas obtenu et même cherché le soutien du Front populaire»,

Cela pourrait lui valoir d'être soutenu par le bloc central tout en échappant à la censure de la droite et de l'extrême droite. Mais son arrivée à Matignon pourrait diviser les socialistes. Le premier secrétaire du PS Olivier Faure, a estimé:

Il a quitté le Parti socialiste (PS) en 2022, farouchement opposé à l'alliance avec le principal parti de gauche radicale LFI, au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Le NFP est aujourd'hui composé de LFI, du PS et des Ecologistes.

«Bernard Cazeneuve n'est pas demandeur, mais s'il le fait c'est par devoir et pour éviter des difficultés supplémentaires au pays»

Le dénouement approche dans la quête d'un 1ᵉʳ ministre en France. Emmanuel Macron reçoit lundi Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, dont les noms sont cités pour Matignon, pour dénicher une personnalité qui ne soit pas aussitôt censurée par une majorité de députés.

Emmanuel Macron rencontre lundi Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand, candidats potentiels pour le poste de premier ministre.

