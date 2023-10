La police a mis la main sur le dealer de Pierre Palmade

Pierre Palmade était supposé recevoir une livraison de drogue dans sa demeure secondaire le soir où il a roulé sous l'effet de la cocaïne et provoqué un grave accident de voiture. Son dealer a été interpellé.

Plus de «International»

L'enquête sur l'humoriste Pierre Palmade, qui a causé un terrible accident de voiture en février dernier, alors qu'il roulait sous l'emprise de la drogue, connaît un nouveau rebondissement. L'enquête s'est tournée vers les trafiquants de drogue auprès desquels se fournissait l'artiste.

L'homme de 55 ans, testé positif à la cocaïne après le drame, devait apparemment attendre une livraison de drogue le soir même, révèle Le Parisien. L'humoriste se faisait en effet «livrer» directement chez lui, à la campagne, dans sa résidence secondaire, par des dealers de Paris.

«Pierre Palmade avait déclaré que son dealer se faisait surnommer "Winter" et avait expliqué l’avoir appelé pour se "ravitailler" après plus de 48 heures d’une consommation intensive de drogue et l’écoulement de son stock» Le Parisien

Et le soir du drame, un des témoins a rapporté que Pierre Palmade avait reçu un SMS. En garde à vue, il a déclaré:

«C’est une commande qu’il devait recevoir. Je pense que c’était un dealer» Un des participants à la fête de Pierre Palmade

Le quotidien de la capitale française précise ainsi que quatre personnes appartenant à ce réseau ont été interpellées par la police, dont le dealer-clé de l'histoire. Trois d'entre eux, âgés de 21, 22 et 31 ans, ont déjà été déférés et le dernier homme a été relâché.

Pour rappel, l'accident de voitures a fait de nombreux blessés, dont un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans. Celle-ci, enceinte, a perdu son enfant à la suite du crash. L'humoriste Pierre Palmade a depuis été entraîné dans une intense polémique et mis en examen pour homicide et blessures involontaires.

(acu)